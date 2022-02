„Wczoraj późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej Ukochanej Żony, odszedł nasz Tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, Artysta w pełnym znaczeniu tego słowa” - czytamy w oświadczeniu rodziny.



Witold Stefan Paszt urodził się 1 września 1953 r. w Zamościu. W 1977 r. założył grupę Victoria Singers, a rok później zespół Vox. Wydał z nim kilka albumów: Vox (1979), Monte Carlo Is Great (1981), Sing, sing, sing (1986), Vox 2 (1989), Największe przeboje (1993), The Best of Vox (1994), Cudowna podróż (1996) i Moda i miłość (1998).

Wizytówką zespołu był „Bananowy song, którym Vox wyśpiewał sobie nagrodę publiczności na Festiwalu Interwizji w Sopocie w 1980 r. Już w XXI wieku, Paszt wydał pierwszy popowo-rockowy album studyjny, zatytułowany „Jak słońce”.

Paszt występował w stacjach telewizyjnych w programach rozrywkowych. Ostatnio był jednym z trenerów w „The Voice Senior” w TVP2. Z powodu ciężkiego przebiegu choroby muzyk nie wziął udziału w finałowym odcinku programu. „Kiedy już wydawało się, że jest przemocny i niezniszczalny, bo pokonał swój trzeci COVID, nagle los się odwrócił i przyszły niespodziewane komplikacje, które znacznie przyspieszyły jego wytęsknione spotkanie z naszą Mamą. Bardzo się do Niej spieszył” - napisała rodzina artysty. Dodała, że „Tata odszedł spokojnie w domu, w otoczeniu córek, wnucząt, zięciów, najukochańszych zwierząt”. „Wierzymy, że zawsze będzie z nami poprzez swoją muzykę i dobro, którym obdzielał każdego potrzebującego. Jesteśmy zrozpaczeni. Nasze serca są złamane” - napisały Natalia i Aleksandra Paszt z rodzinami.

