W raportowanym okresie Grupa odnotowała 1,2 mln zł dodatniego wyniku EBITDA, 3,2 mln zł straty operacyjnej oraz 2,9 mln zł straty netto. Jak wskazano w komunikacie, na wypracowane wyniki wpłynęły przede wszystkim nakłady inwestycyjne, reorganizacja struktur oraz działania optymalizacyjne, stanowiące przygotowanie do intensywnego drugiego kwartału.

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP cytowany w komunikacie, podkreślił, że rezultaty te wpisują się w założenia strategii rozwoju: „Pierwsze trzy miesiące roku to okres bardzo intensywnej pracy organizacyjnej i inwestycyjnej. Efekty tych działań będą widoczne w kolejnych kwartałach. Utrzymujemy bardzo dobrą kondycję finansową i wysoki poziom kontraktacji”.

Na koniec marca 2026 roku Grupa dysponowała 41,5 mln zł wolnej gotówki. Stabilna pozycja finansowa pozwoliła zarządowi PTWP zarekomendować wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 9,5 mln zł (5,89 zł brutto na jedną akcję). Na tę sumę złoży się cały jednostkowy zysk netto za 2025 rok (7,5 mln zł) oraz 2 mln zł przesunięte z kapitału rezerwowego.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 25 czerwca br.. Spółka regularnie dzieli się zyskiem z inwestorami – za lata 2021–2024 wypłaciła akcjonariuszom łącznie blisko 25 mln zł.

PTWP rozwija działalność mediową

Prezes Grupy PTWP poinformował, że przeprowadzone akwizycje znacząco zwiększają możliwości biznesowe Grupy, jednocześnie firma prowadzi szereg działań mających przygotować Grupę do dalszej ekspansji i funkcjonowania na większą skalę, zarówno w obszarze mediów, eventów, jak i nowych projektów biznesowych.

W I kwartale PTWP Online nabyła 100 proc. udziałów spółki Elamed, wydawcy specjalistycznych czasopism i organizatora konferencji branżowych. Zarząd ocenia transakcję jako element wzmacniania kompetencji Grupy w segmencie mediów profesjonalnych i edukacyjnych.

W 2025 r. Grupa przejęła także 56,82 proc. akcji Gremi Media, wydawcy dzienników „Rzeczpospolita” i „Parkiet”, co znacząco wzmocniło jej pozycję w segmencie ogólnopolskich mediów informacyjnych i biznesowych.

Oprócz działalności wydawniczej PTWP zarządza Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Spodkiem w Katowicach. W raportowanym okresie w obiektach tych odbyły się liczne wydarzenia targowe, konferencyjne, rozrywkowe i edukacyjne, a poziom kontraktacji na kolejne miesiące pozostaje wysoki.

28 maja zarząd przyjął regulamin programu motywacyjnego obejmującego emisję do 81 596 akcji serii D. Warunek na 2026 r. to osiągnięcie 20 mln zł skonsolidowanego zysku brutto. Cena emisyjna akcji w pierwszym etapie wyniesie 40 proc. kursu z dnia uchwalenia regulaminu (51,20 zł).