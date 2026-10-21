Pod koniec września na siedmiu największych rynkach było do kupienia niemal 80 tys. mieszkań. Ofertę powiększyły lokale, których sprzedaż wcześniej zawieszono oraz te, z których zakupu klienci zrezygnowali – wynika z analiz portalu RynekPierwotny.pl.

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Promocje i rabaty u deweloperów przyciągają także inwestorów

Największy wybór mieszkań, bo ok. 17,7 tys., mieli klienci w Warszawie. W Krakowie czekało ok. 12,1 tys. nowych lokali. Mieszkania gotowe do odbioru stanowiły już ok. 29 proc. oferty – ponad dwa razy więcej niż kilka lat temu.

Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że III kwartał tego roku pod względem sprzedaży mieszkań był najlepszym kwartałem od dwóch lat. Na siedmiu największych rynkach – w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) – deweloperzy sprzedali niemal 15 tys. mieszkań, o 16 proc. więcej niż w II kwartale i o ok. 21 proc. więcej od średniej kwartalnej z 2025 r. Sprzedaż wzrosła we wszystkich miastach.

– Trzeci kwartał zaskoczył mocną sprzedażą mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Pomogły niższe koszty kredytu w okresie wakacyjnym, a zwłaszcza obawa przed wzrostem ich oprocentowania, co zresztą nastąpiło we wrześniu – podkreśla Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu RynekPierwotny.pl. – Ważne były też intensywne działania marketingowe deweloperów. Promocje i rabaty przyciągnęły również inwestorów, szczególnie w Poznaniu i Trójmieście.

Dziekoński zaznacza, że mimo tak dobrej sprzedaży, układ sił na rynku się nie zmienił. – Nadal jest to rynek kupującego. Rekordowa oferta, duża liczba gotowych mieszkań i łatwy dostęp do informacji o cenach sprawiają, że to nabywcy rozdają karty – mówi ekonomista.

Deweloperzy sprzedają mieszkania wolniej, niż je budują

Najlepiej radzą sobie najwięksi, rozpoznawalni deweloperzy z dużą ofertą i dużymi budżetami marketingowymi.

Mniejsze firmy, zwłaszcza regionalne, jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, coraz częściej przegrywają walkę o klienta już na etapie internetowego porównywania ofert. – Obowiązek publikacji cen mieszkań paradoksalnie wsparł największe podmioty – mówi.

Czytaj więcej Budownictwo Rynek mieszkań. Spokojne ruchy sprzedających, brak zuchwałych ofert kupna Chętnych na mieszkania jest więcej. Na rynku pierwotnym wzięcie mają te gotowe. Na wtórnym wzrosło zainteresowanie lokalami do 40 mkw. W co 20 tran...

Z analiz portalu wynika, że coraz więcej deweloperów zostaje z niesprzedanymi mieszkaniami. W połowie 2024 r. ok. 66 proc. deweloperów sprzedawało lokale wolniej, niż postępowała ich budowa. Pod koniec września 2026 r. odsetek ten sięgnął 78 proc. – mimo wyraźnej poprawy wyników sprzedaży na całym rynku.

– Wśród deweloperów lokalnych udział tych, których sprzedaż nie nadąża za budową, wzrósł w dwa lata z 36 do 56 proc., a wśród regionalnych – z 70 do 80 proc. – podaje Marek Wielgo. – Presję odczuwają też najwięksi: dziś 60 proc. dużych deweloperów sprzedaje mieszkania w tempie co najmniej dorównującym postępowi budowy, wobec trzech czwartych we wrześniu 2024 r. To jednak wciąż wynik znacznie lepszy niż wśród firm lokalnych (44 proc.) i regionalnych (20 proc.).

Ekspert komentuje, że popyt rozkłada się coraz bardziej nierównomiernie: jedni zwiększają sprzedaż i udziały w rynku, inni mają coraz większy problem ze znalezieniem nabywców.

Jak zmieniają się ceny nowych mieszkań

Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że duża konkurencja ogranicza presję na podwyżki cen mieszkań. Średnie ceny ofertowe nadal jednak rosną, głównie za sprawą zmian w strukturze oferty. W Warszawie średnia cena mkw. nowych lokali zbliżyła się do 20 tys. zł, to 8-proc. wzrost rok do roku. Podobnie, do ok. 14,6 tys. zł za mkw., podrożały mieszkania deweloperskie w Poznaniu. W Trójmieście średnia cena ofertowa to ok. 18,2 tys. zł (6-proc. wzrost r./r.), w Krakowie ok. 17,2 tys. zł (4 proc.), we Wrocławiu ponad 16 tys. zł (5 proc.), a w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – ok. 11,3 tys. zł/mkw. – tu ceny praktycznie się nie zmieniły.

– Nie należy jednak wyciągać wniosku, że warszawscy, trójmiejscy i wrocławscy deweloperzy podnosili ceny mieszkań będących już w ofercie. Kluczową rolę odegrały zmiany w jej strukturze. Rynki zasiliła duża pula mieszkań wyraźnie droższych od przeciętnej – wyjaśnia Marek Wielgo. Np. w Warszawie nowe mieszkania wprowadzane do sprzedaży wyceniano średnio na 21,1 tys. zł za mkw.

Mniej wrażliwe na pojedyncze bardzo drogie nieruchomości są mediany cen. W Warszawie mediana mkw. nowego mieszkania wynosiła we wrześniu 17,5 tys. zł, przy średniej niemal 20 tys. zł. W ciągu roku wzrosła o 5 proc., wobec 8-proc. wzrostu średniej. Wyjątkiem jest Trójmiasto, gdzie mediana wzrosła aż o 12 proc. rocznie.

Jak tłumaczy Marek Wielgo, o wzroście cen decydują tam zmiany w środkowej i dolnej części oferty – segment popularny zdrożał w Gdańsku o 15 proc.

– Warszawa jest przykładem rynku, gdzie statystykę cen coraz bardziej kształtują mieszkania z najwyższej półki. W Trójmieście decyduje o niej także szybkie kurczenie się oferty mieszkań z bardziej przystępnymi cenami – tłumaczy analityk. – Efekt jest taki, że poprzeczka cenowa podnosi się dla całego rynku.

Dlatego, jak podkreśla, przy ocenie rynku trzeba analizować nie tylko średnie, ale też mediany cen oraz strukturę oferty. – W wielu miastach problemem nie jest dziś gwałtowny wzrost średniej ceny mieszkań, lecz szybkie kurczenie się oferty lokali z niższych przedziałów cenowych – mówi Marek Wielgo.

Prognozy. Popyt na mieszkania może słabnąć

Według Jana Dziekońskiego IV kwartał tego roku może być nieco gorszy, choć część deweloperów pewnie odnotuje rekordy sprzedaży.

– Najbliższe miesiące mogą nie podtrzymać wakacyjnego optymizmu. Konflikt w Zatoce Perskiej i ograniczona dostępność surowców energetycznych podtrzymują inflację, a niepewność na rynkach finansowych podnosi koszty kredytów – tłumaczy ekonomista. – Rynek może wrócić do realiów I połowy 2025 r., gdy wysoki koszt kredytu studził popyt, a droższy kredyt i niższa zdolność odsuną w czasie decyzje o zakupie mieszkania. Mimo to koniec roku może zaskoczyć sprzedażą, bo liczący się deweloperzy będą walczyć o zrealizowanie celów zadeklarowanych inwestorom.