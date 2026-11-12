Urząd Miejski w Elblągu
Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów we wtorek, po tym, jak wywołał awanturę w sekretariacie Urzędu Miasta w Elblągu. Jak poinformowała policja, mężczyzna był wulgarny i miał kierować groźby wobec pracowników. Pochwalał przy tym działania zamachowca z Krakowa i zapowiadał, że „to samo zrobi w Elblągu”.
Mężczyzna trafił do policyjnej celi i teraz usłyszał zarzuty. Jak poinformowała w czwartek PAP prokurator Ewa Ziębka z Prokuratury Okręgowej w Elblągu, mężczyzna odpowie za kierowanie gróźb karalnych. Podejrzany był już wcześniej karany.
Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki wolnościowe: dozór policji z obowiązkiem meldowania się dwa razy w tygodniu w komisariacie. Podejrzany ma zakaz zbliżania się i kontaktowania z pracownikami sekretariatu urzędu oraz zakaz opuszczania kraju.
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Jak poinformował urząd miasta w Elblągu, wobec tragicznych wydarzeń w kraju, rosnącego napięcia geopolitycznego podjęto działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w magistracie.
- Celem planowanych zmian jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w urzędzie, tj. interesantów, pracowników oraz przedstawicieli władz miasta, a także ograniczenie dostępu osób nieuprawnionych do obszarów chronionych oraz zapewnienie lepszej ochrony mienia i informacji – podkreślili urzędnicy.
Jak wyjaśniła PAP rzeczniczka magistratu Joanna Urbaniak, obecnie trwają prace związane z wyborem rozwiązania; mogą to być np. karty dostępu, a także wyłączenie części urzędu dla odwiedzających.
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Podobne rozwiązania ograniczające możliwość wejścia do budynków osobom z zewnątrz obowiązują już w elbląskich szkołach. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie także w szkołach systemu kontroli dostępu. Obejmie on ponad 7,4 tys. uczniów i ponad tysiąc pracowników. Rodzice i goście będą wpuszczani po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem szkoły i weryfikacji. System pozwoli również lepiej kontrolować, kto w danym momencie przebywa na terenie placówki.
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