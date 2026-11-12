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Małgorzata Durska: Cudze chwalimy, swe pomijamy. Czy Oxford jest lepszy niż Uniwersytet Warszawski?

Chwalimy się kilkoma miesiącami w Oxfordzie, ale przemilczamy pięć lat na Uniwersytecie Warszawskim. To marnowanie kapitału, który sami zbudowaliśmy. Skoro chcemy kształtować polską markę, dlaczego nie doceniamy rodzimych uczelni? – pyta Małgorzata Durska, dyrektorka zarządzająca Polskiej Rady Biznesu i wykładowczyni UW.

Publikacja: 12.11.2026 18:00

Uniwersytet w Oksfordzie, Biblioteka Bodlejańska

Uniwersytet w Oksfordzie, Biblioteka Bodlejańska

Foto: AdobeStock

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Małgorzata Durska

Polacy, zwłaszcza ci wykształceni i robiący kariery, są w ogromnej mierze absolwentami albo pracownikami (!) renomowanych uczelni zagranicznych. Tak przynajmniej wynika z danych prezentowanych na profilach LinkedIn, w notkach biograficznych na konferencjach, stronach firm i organizacji. Oxford, Stanford, Yale, Cambridge, Harvard, LSE i tym podobne przewijają się tam nagminnie. I nieważne, że te afiliacje to na ogół wynik udziału w dwu- lub trzymiesięcznych programach wakacyjnych (summer school), stypendiów (na ogół rocznych) czy też dłuższych lub krótszych studiów podyplomowych. Wszyscy eksponują swoją światowość i zagraniczność przy każdej możliwej okazji. A gdzie rzeczywiście kończyli studia?

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