Wysoki na trzy metry krzyż na tle ściany z czerwonej cegły: tylko to wyróżnia z zewnątrz budynek Kościoła Baptystycznego Dobrego Pasterza (Iglesia Bautista del Buen Pastor) w pobliżu stacji metra Prosperidad w północnej części Madrytu. Wewnątrz sala z ławkami na jakieś dwieście osób. Naprzeciwko krzyż z napisem: „To jest życie wieczne, które może być twoim udziałem”. I jeszcze scena na tyle duża, aby obok pastora mógł się znaleźć niewielki zespół z perkusją i gitarzystą.