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Hiszpania: Katolicyzm w odwrocie. W ofensywie Kościoły zza oceanu

W ciągu dwóch dekad liczba wyznawców Kościołów Baptystycznych, Charyzmatycznych i Zielonoświątkowych zwiększyła się kilkunastokrotnie. Już co czterdziesty mieszkaniec królestwa do nich należy.

Publikacja: 07.09.2026 04:30

Sagrada Família, symbol Barcelony, jest w budowie od ponad 140 lat

Sagrada Família, symbol Barcelony, jest w budowie od ponad 140 lat

Foto: AdobeStock

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega fenomen religijnej transformacji, która dynamicznie zmienia mapę wyznaniową Hiszpanii.
  • W jaki sposób dawne kolonie odwracają historyczny trend i ewangelizują dzisiejszą metropolię.
  • Jaki jest związek między poparciem Kościoła dla reżimu Franco a dzisiejszym odchodzeniem od katolicyzmu.
  • Jak rosnąca siła wspólnot ewangelikalnych może na nowo otworzyć kluczowe debaty społeczne w kraju.
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Wysoki na trzy metry krzyż na tle ściany z czerwonej cegły: tylko to wyróżnia z zewnątrz budynek Kościoła Baptystycznego Dobrego Pasterza (Iglesia Bautista del Buen Pastor) w pobliżu stacji metra Prosperidad w północnej części Madrytu. Wewnątrz sala z ławkami na jakieś dwieście osób. Naprzeciwko krzyż z napisem: „To jest życie wieczne, które może być twoim udziałem”. I jeszcze scena na tyle duża, aby obok pastora mógł się znaleźć niewielki zespół z perkusją i gitarzystą.

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