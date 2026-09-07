Na czym polega fenomen religijnej transformacji, która dynamicznie zmienia mapę wyznaniową Hiszpanii.
W jaki sposób dawne kolonie odwracają historyczny trend i ewangelizują dzisiejszą metropolię.
Jaki jest związek między poparciem Kościoła dla reżimu Franco a dzisiejszym odchodzeniem od katolicyzmu.
Jak rosnąca siła wspólnot ewangelikalnych może na nowo otworzyć kluczowe debaty społeczne w kraju.
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Wysoki na trzy metry krzyż na tle ściany z czerwonej cegły: tylko to wyróżnia z zewnątrz budynek Kościoła Baptystycznego Dobrego Pasterza (Iglesia Bautista del Buen Pastor) w pobliżu stacji metra Prosperidad w północnej części Madrytu. Wewnątrz sala z ławkami na jakieś dwieście osób. Naprzeciwko krzyż z napisem: „To jest życie wieczne, które może być twoim udziałem”. I jeszcze scena na tyle duża, aby obok pastora mógł się znaleźć niewielki zespół z perkusją i gitarzystą.
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