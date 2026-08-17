„Nadszedł czas, aby zakończyć długą i złożoną historię wokół zjawisk duchowych z Medjugorje. Jest to historia, w której pojawiały się rozbieżne opinie biskupów, teologów, komisji i analityków” – brzmią pierwsze dwa zdania opublikowanej we wrześniu 2024 roku za zgodą papieża noty Dykasterii Nauki Wiary w sprawie Medjugorje. To pierwszy, oficjalny dokument Stolicy Apostolskiej dotyczący trwających od czerwca 1981 roku w tej bośniackiej wiosce domniemanych objawień Matki Bożej. Watykan nie uznaje co prawda ich prawdziwości (zastrzega, że trzeba o nich mówić jako o domniemanych), nie rozstrzyga o ich nadprzyrodzonym charakterze, ale zauważając u wiernych pozytywne owoce, jakie wynikają z ich pielgrzymowania do tego miejsca, zgadza się na kult publiczny.

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Watykan dostrzega pozytywne oddziaływanie Medjugorje

– To jest bardzo dobra wiadomość – mówił „Rzeczpospolitej” ks. dr Marcin Sobiech, administrator parafii w Burzynie (diecezja łomżyńska), w której powstało tzw. „polskie Medjugorje”. – Należy się cieszyć z tego, że Watykan po wielu latach badań zezwala na kult publiczny, który i tak się w tym miejscu odbywa, ale dotychczas patrzono na to wszystko, co się tu dzieje, z pewną rezerwą, obawą. Krzywo patrzono na pielgrzymki do Medjugorje wielokrotnie wskazywano, by mówić o wycieczkach. Teraz – i widać to w dokumencie Stolicy Apostolskiej – podkreśla się, że wielu ludzi w Medjugorje odzyskało wiarę, że wiele małżeństw, które były na skraju rozpadu, po pielgrzymce do tego miejsca uratowało się i ludzie są ze sobą. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, bo to wszystko, co czytam w tym dokumencie, jest prawdą – mówi z przejęciem ks. Sobiech i dodaje, że identyczne historie, choć nie aż na taką skalę jak w Bośni, dzieją się w Burzynie, gdzie propagowane są orędzia z Medjugorje i organizowane cykliczne modlitwy. – Słyszymy to jako kapłani w konfesjonałach, widzimy w kościele. Królowa Pokoju działa – stwierdza.

Medjugorje. Nie ma przeszkód dla kultu, ale objawienia wciąż domniemane

Nota Dykasterii Nauki Wiary, która nosi właśnie tytuł „Królowa Pokoju” została opublikowana we wrześniu 2024 r., ale papież Franciszek zaaprobował ją już pod koniec sierpnia owego roku. Czytamy w niej, że poprzez wizytę w Medjugorje wierni „mogą otrzymać pozytywny impuls do życia chrześcijańskiego”. Dokument zauważa, że domniemane orędzia Maryi są przekazem pokoju, w ich centrum jest Bóg, oraz że zawierają wezwania do nawrócenia. To niewątpliwe pozytywy zgodne z nauczaniem Kościoła.



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Ale Dykasteria dostrzega też w przesłaniach pewne elementy niepokojące. Zauważa, że w niektórych momentach Maryja wyraża zdenerwowanie, bo jej wskazówki nie zostały wykonane. Snuje katastroficzne wizje. Grozi, że objawia się po raz ostatni. W innych miejscach mówi o „swoim planie”, „swoim projekcie”. Watykan zaleca zatem ostrożność w interpretacji przesłań.

Wedle Stolicy Apostolskiej pozytywy przeważają nad negatywami, stąd tzw. „nihili obstat” (nic nie stoi na przeszkodzie) i zgoda na kult publiczny. „Ocena tak licznych i rozpowszechnionych, pięknych i pozytywnych owoców nie oznacza uznania domniemanych nadprzyrodzonych wydarzeń za autentyczne, ale jedynie wskazuje, że »pośród« tego duchowego fenomenu Medjugorje Duch Święty działa owocnie dla dobra wiernych. Dlatego zachęca się do docenienia i dzielenia się duszpasterską wartością tej duchowej propozycji” – czytamy w końcowej części dokumentu. – „Ponadto pozytywna ocena większości orędzi medziugorskich jako tekstów budujących nie oznacza stwierdzenia, że mają one bezpośrednie pochodzenie nadprzyrodzone. W związku z tym, gdy mówi się o »orędziach« Matki Bożej, należy zawsze mieć na myśli »domniemane orędzia«” – podkreśla Stolica Apostolska.

Początkowo o Medjugorje mówiono, że jest dziełem szatana

Historia domniemanych objawień w Medjugorje sięga czerwca 1981 roku. Matka Boża miała się wówczas ukazać sześciorgu dzieciom z wioski i przekazać im swoje przesłanie pokoju. Od tamtego czasu objawienia nie ustają. Trójka „widzących” ma je mieć raz w roku, pozostali codziennie. Wokół wzgórza, na którym objawia się Maryja, oraz miejscowej parafii szybko powstał potężny ośrodek kultu.

Kościół podchodził do objawień z rezerwą. Miejscowy biskup Pavao Žanić w 1983 roku przesłał ówczesnej Kongregacji Nauki Wiary poufną relację dotyczącą domniemanego objawienia Maryi, wyrażając swoje „bardzo poważne wątpliwości” w tej sprawie. Rzekome objawienia miał wręcz określić „dziełem szatana”. Trzy lata później specjalna komisja dla zbadania domniemanych objawień uznała, że objawienia nie mają charakteru nadprzyrodzonego. W kwietniu 1991 roku kolejna komisja uznała identycznie, ale zauważając rosnący w tym miejscu kult zapowiedziała dalsze badania.

Przeciwnicy uznania objawień za autentyczne zauważają, że rzekoma Matka Boska z Medjugorje zachowuje się zupełnie inaczej, niż podczas objawień w Lourdes czy Fatimie. Tamte objawienia są ściśle związane z miejscem, a nie z osobami. Kolejnym argumentem jest długi – obecnie już ponad 40-letni - czas trwania objawień z Medjugorje.

W 2008 roku Benedykt XVI powołał międzynarodową komisję do oceny domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych w Medjugorje. Na jej czele stanął kardynał Camillo Ruini. W styczniu 2014 roku, po sześciu latach prac, komisja wydała swoją opinię. Wnioski komisji nie zostały ujawnione, zgodnie z wyraźnym życzeniem Kongregacji Nauki Wiary. W grudniu 2015 roku Franciszek zarezerwował sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie Medjugorje. W lutym 2017 roku specjalnym wysłannikiem Stolicy Apostolskiej do zbadania sytuacji duszpasterskiej w Medjugorje został polski arcybiskup Henryk Hoser, dwa lata później papież zgodził się na organizowanie pielgrzymek do Medjugorje, ale pod warunkiem, że nie będą one interpretowane jako uznanie autentyczności objawień. Wcześniej mogły się one odbywać tylko w prywatnej formie. Szacuje się, że co roku do Medjugorje przyjeżdża około 2,5 mln osób.