Wstępne wyniki wyborów wskazują, że daleko za plecami AfD, która zdobyła niemal 44 proc. głosów, znalazła się współtworząca rząd na poziomie federalnym chadecja – CDU uzyskała 17,2 proc. głosów. Do Landtagu weszła też druga partia współtworząca rząd federalny, SPD, z wynikiem 9,3 proc. głosów.

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W parlamencie lokalnym w Saksonii Anhalt zasiądą też Zieloni, którzy uzyskali 8,9 proc. głosów, Lewica (Die Linke) z wynikiem 8,6 proc. oraz wspomniana BSW, która zdobyła 5,3 proc. głosów. Poza Landtagiem znaleźli się liberałowie z FDP, na których zagłosowało 2,6 proc. wyborców.

Frekwencja w wyborach – jak podaje Urząd Statystyczny Saksonii-Anhalt - wyniosła 77,8 proc. głosów.

Taki wynik przekłada się - według wstępnych szacunków – na 39 mandatów dla AfD w liczącym 83 miejsca Landtagu. Oznacza to, że do samodzielnej większości AfD zabrakłoby trzech mandatów.

Podział Niemiec na landy Foto: PAP

CDU zdobyła w Landtagu 15 mandatów, SPD – 8 mandatów, Zieloni – również 8 mandatów, Die Linke – także 8 mandatów, a BSW – 5 mandatów. Ze wszystkich tych partii tylko BSW nie wykluczyła poparcia niektórych propozycji AfD, przy jednoczesnej deklaracji, że nie będzie współtworzyła z nią rządu w landzie.

Wybory w Saksonii-Anhalt: Historycznie dobry wynik AfD, historycznie zły wynik CDU

W porównaniu do wyborów z 2021 roku Alternatywa dla Niemiec podwoiła swój wyborczy wynik (wówczas uzyskała 20,8 proc. głosów). 43,8 proc. poparcia, jakie AfD uzyskała w wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt to też najlepszy wynik osiągnięty przez tę partię w historii jej startów w wyborach do Landtagów (dotychczas najlepszym wynikiem AfD w takich wyborach było 32,8 proc. uzyskane w wyborach w Turyngii w 2024 roku).

Z kolei CDU osiągnęła najgorszy w historii wynik w wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt. Dotychczas jej najgorszym wynikiem w tym landzie było 22 proc. uzyskane w wyborach w 1998 roku.

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