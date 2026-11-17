W poniedziałek przedstawiciele parlamentarnych klubów i kół opozycyjnych, a także dwóch rządowych (PSL i Polski 2050) spotkali się w Belwederze, by dyskutować z szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim o „uzdrowieniu” Trybunału Konstytucyjnego. Na spotkaniu zabrakło polityków Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Centrum.

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- To było dobre, konstruktywne spotkanie - powiedział TVN24 poseł Krzysztof Szczucki, który reprezentował klub Rozwój Plus.

- Wszyscy, którzy przybyli, opowiedzieli się za resetem w Trybunale Konstytucyjnym, nawet Prawo i Sprawiedliwość - dodał i wyraził nadzieję, że „koledzy nie będą teraz zaprzeczać”. PiS wcześniej krytykowało pomysł resetu.

- Oskarżano nas (Rozwój Plus) o jakieś reseciarstwo, to miała być obelga, na przykład w ustach Michała Wójcika, że reset to zdrada, że współpraca z obecną większością - bo ta współpraca jest konieczna, jeśli chce się zmienić konstytucję - to zdrada ideałów i trzeba najpierw wszystkich pozamykać w więzieniach, a dopiero później będzie można coś zmieniać - mówił.

Dodał, że w Belwederze projekty zmiany w TK przedstawiły Rozwój Plus, PSL, Konfederacja i Razem. – W zasadzie nie było głosu, który stanowczo opowiadałby się za pozostawieniem tej sytuacji w takim stanie, jakim jest – mówił Szczucki.

Szczucki o ruchu Nawrockiego: powinien przyjąć ślubowanie

Szczucki dodał także, że w sprawie Trybunału Konstytucyjnego zawiniło kilka stron. Wskazał choćby na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który zwlekał z przyjęciem ślubowania od legalnie wybranych przez Sejm sędziów.

- Nie pojawiły się argumenty, które mogłyby podważać zasadność wyboru przez Sejm - mówił, choć zastrzegł, że wyjątkiem jest sprawa Macieja Berka.

- Prezydent ma być strażnikiem konstytucji. Oczywiście, że popełnia błędy, jest tylko człowiekiem, ja także te błędy zauważam, a i tak uważam, że prezydentem jest jak dotąd bardzo dobrym - zaznaczył.