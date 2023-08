Carles Puigdemont – zdrajca czy zbawca Hiszpanii?

To jednak wciąż za mało, aby zbudować większość. Różnice mogą uzupełnić jedynie Katalończycy. To zresztą dzięki poparciu bardziej umiarkowanej Republikańskiej Lewicy Katalonii (ER), która teraz zdobyła siedem mandatów, PSOE rządził do tej pory w Madrycie. Tym razem jednak i to poparcie (jeszcze nie przesądzone) nie wystarczy. Klucz do tego, kto będzie sprawował władzę w królestwie, ma lider znacznie bardziej radykalnej, nacjonalistycznej Junts per Catalunya (Razem dla Katalonii) Carles Puigdemont, którego ugrupowanie także ma siedmiu deputowanych.

Dla wielu Hiszpanów to zdrajca. Nie tylko zorganizował nielegalne referendum w 2017 i ogłosił niepodległość Katalonii (żaden kraj jej nie uznał), ale zbiegł do Brukseli przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości. Od tego czasu utrzymuje twardą linię przeciwko „wrogom” w Madrycie. Puigdemont potępił więc wszelkie inicjatywy Sancheza załagodzenia sporu, w tym amnestię dla skazanych na wieloletnie więzienie działaczy niepodległościowych czy reformę kodeksu karnego, z którego wykreślono zbrodnię „zdrady narodowej”.

Ze swojej „Casa de la Republica” (Dom Republiki) w Waterloo i teraz postawił warunki poparcia Sancheza, których ten spełnić nie może. To zgoda na przeprowadzenie legalnego tym razem referendum niepodległościowego (konstytucja nie przewiduje takiego scenariusza) oraz amnestię dla wszystkich działaczy nacjonalistycznych (ok. 4 tys. osób), nawet tych, których proces się jeszcze nie odbył.

– Podejrzewam, że Puigdemont z góry zakłada, iż Sanchez nie będzie premierem. Gra na dojście do władzy postfrankistowskiej prawicy w nadziei, że odebranie przez nią katalońskiej autonomii doprowadzi do odrodzenia nastrojów separatystycznych – mówi „Rzeczpospolitej” Oriol Bartomeus, politolog z Uniwersytytetu w Barcelonie. Na poparcie tej tezy przytacza tweet Puigdemonta jeszcze sprzed wyborów, w którym zapowiedział on, że „Sanchez nie będzie już premierem”.

Kataloński w parlamencie

Sprawa niepodległości wśród Katalończyków faktycznie wywołuje coraz mniejszy entuzjazm. Zdaniem powiązanego z rządem regionalnym ośrodka badania opinii publicznej CEO budowy odrębnego państwa chce już tylko 42 proc. mieszkańców prowincji, podczas gdy 52 proc. jest temu przeciwnych. Właśnie wyczuwając takie nastroje, lider ER Pere Aragones stawia znacznie skromniejsze (większa autonomia finansowa, darowanie długu Katalonii) żądania wejście we współpracę z Sanchezem. Ale to łatwe do spełnienia nie jest, bo pozostałe 16 wspólnot autonomicznych też od razu chciałoby skreślenia zobowiązań, co postawiłoby pod presją i bez tego bardzo zadłużony budżet centralny kraju. W zamian liderka Sumar Yolanda Diaz proponuje wprowadzenie do obrad parlamentu katalońskiego i innych języków regionalnych.