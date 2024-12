Polityka czy muzyka: Kombi Łosowskiego i Lombard w TV Republika, Martyniuk w Polsacie, Adams w Dwójce

Sylwester z Dwójką. Zagrają Ostrowska z Adamsem

Największą gwiazdę będzie miał „Sylwester z Dwójką” na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To Bryan Adams. Artysta po raz pierwszy zaśpiewa w Polsce podczas sylwestrowej nocy.

Z ponad 100 milionami sprzedanych płyt i singli, licznymi nagrodami Grammy oraz niezliczonymi wyróżnieniami, Bryan Adams jest niekłamaną gwiazdą, wciąż zapełniającą hale na świecie. Jego przeboje, takie jak „Summer of '69”, „Heaven” czy „(Everything I Do) I Do It for You”, to prawdziwe klasyki.

Pojawią się gwiazdy italodisco – The Kolors, DJ Bobo, Loona i Ottawan. Polską muzykę będą reprezentować: m.in. pierwsza wokalistka Lombardu, Małgorzata Ostrowska (to ona śpiewa „Szklaną pogodę" w premierowej, płytowej wersji), Michał Wiśniewski, Blanka, Filip Lato, Wersow, Majka Jeżowska, Tribbs, Natasza Urbańska, Landberry, Wilki, Feel, Kuba Szmajkowski, Tatiana Okupnik, Jacek Stachursky, Sarsa i Staszek Karpiel-Bułecka.

Sylwester z Dwójką będzie transmitowany na antenie TVP2 oraz online w TVP VOD we wtorek, 31 grudnia, od godziny 20:00.