Likwidację Funduszu Kościelnego w ostatniej kampanii wyborczej obiecywały Lewica, Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050. Obietnica ta cały czas jednak nie została zrealizowana. Prace nad zmianą przepisów mają być blokowane przede wszystkim przez PSL, usłyszało RadioZET.pl.

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Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszu Kościelnego i jego działalność

Propozycję kompromisowej ustawy przygotować miał powołany przez premiera na początku 2024 r. Międzyresortowy Zespół do spraw Funduszu Kościelnego, na czele którego stanął wicepremier i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Ustawa miała nie tylko likwidować Fundusz Kościelny, lecz także wprowadzić nowe przepisy dotyczące finansowania składek i świadczeń duchownych.

Jednak według informacji uzyskanych przez Radio ZET od jednego z członków rządu, wspomniany zespół spotkał się do tej pory jedynie dwa razy, mimo że zgodnie z zarządzeniem premiera miał spotykać się przynajmniej raz w miesiącu.

Działania prowadzące do realizacji obietnicy o likwidacji Funduszu Kościelnego podjęła Lewica, próbując bezskutecznie zgłosić swój projekt w ramach międzyresortowego zespołu kierowanego przez szefa PSL. Ponadto własny projekt ustawy zgłosiło do Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy.

Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu ds. równości w rozmowie z RadioZET.pl powiedziała, że prace Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego miały być „torpedowane” przez PSL. – Był moment, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz zainteresował się naszą propozycją, ale ostatecznie sprawy w ogóle nie posunęły się do przodu – stwierdziła.

Z kolei politycy PSL, z którymi rozmawiał portal, twierdzą, że nie posiadają wiedzy na temat pracy wspomnianego zespołu.

Projekt Lewicy w sprawie Funduszu Kościelnego

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska przekazała portalowi RadioZET.pl, że jej ugrupowanie już wkrótce ma zamiar przygotować w sprawie Funduszu Kościelnego własny projekt poselski. Z kolei Katarzyna Kotula dodała, że dyskusje nad projektem trwają od kilku tygodni i zostanie on w najbliższym czasie przedstawiony w Sejmie.

Założenia projektu, jak przypomniało RadioZET.pl, przedstawiły w marcu 2025 r. w czasie kampanii prezydenckiej, ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Zgodnie z projektem Fundusz Kościelny miał zostać wygaszony, a zmianie miały ulec zasady finansowania części zadań realizowanych dotąd z jego środków. Lewica proponowała, aby składki na ubezpieczenie duchownych były finansowane przez kościoły i związki wyznaniowe, a także przez samych duchownych. „Z kolei wsparcie dla zabytkowych obiektów sakralnych miałoby trafiać z Funduszu Ochrony Zabytków, a finansowanie działalności charytatywnej i opiekuńczej – z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego” – przypomina portal.

Czym jest Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny powołany został w 1950 r. na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Fundusz ten, jak czytamy na stronie internetowej MSWiA, powstał „jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez państwo nieruchomości ziemskie”.

Aktualnie Fundusz Kościelny jest finansowany z budżetu państwa i działa na rzecz wszystkich kościołów i innych związków wyznaniowych, które posiadają w Polsce uregulowany status prawny. Z Funduszu Kościelnego finansowane są m.in. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych, a także część wydatków związanych z kościelną działalnością charytatywną oraz utrzymaniem obiektów sakralnych.