Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej jest wynikiem kompromisu między Lewicą a PSL w kwestii uregulowania tzw. związków partnerskich, czyli innej niż małżeństwo formy uregulowania prawnego związków osób tej samej lub różnej płci. W ustawie sformułowanie związek partnerski nie pada, co ma ją czynić łatwiejszą do zaakceptowania dla bardziej konserwatywnych obyczajowo wyborców PSL-u. Wprowadzenie w Polsce związków partnerskich obiecywały przed wyborami Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica.

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29 maja większość sejmowa przyjęła ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ustawa trafiła teraz do Senatu, a na koniec – trafi na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent już jednak zapowiedział, iż ją zawetuje.

53 proc. Polaków chce podpisu prezydenta. Są wyniki nowego sondażu ws. ustawy o statusie osoby najbliższej

Uczestników nowego sondażu zrealizowanego przez pracownię IBRiS dla Polsat News zapytano, czy – ich zdaniem – prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać, czy odmówić podpisu ustawy o statusie osoby najbliższej.

Jak wynika z badania, za podpisem prezydenta opowiedziało się 53 proc. respondentów. Opcję "zdecydowanie podpisać" wybrało 33,8 proc. badanych, zaś "raczej podpisać" – 19,2 proc.

Przeciwnego zdania jest 37,4 proc. ankietowanych. Wariant "zdecydowanie odmówić podpisu" wybrało 26 proc. badanych, natomiast opcję "raczej odmówić podpisu" – 11,4 proc.

Osób, które były niezdecydowane – stwierdziły, że "trudno powiedzieć" – było 9,6 proc.

Co zakłada ustawa o statusie osoby najbliższej?

Pod koniec maja Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Za przyjęciem ustawy głosowało 230 posłów, przeciwko było 200, a 1 wstrzymał się od głosu.

Przeciwko byli wszyscy obecni na sali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej, a także 5 z 28 obecnych w Sejmie posłów PSL, 2 posłów niezrzeszonych i 2 z koła Demokracji Bezpośredniej. Za przyjęciem projektu zagłosowali wszyscy obecni posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Centrum, Polski 2050, Razem, a także 23 posłów PSL i 4 niezrzeszonych.

Ustawa zmienia ok. 200 obowiązujących obecnie przepisów, czym w większości nadaje osobie najbliższej te same uprawnienia, jakim dysponują obecnie w polskim prawie małżonkowie.

Ustawa zakłada umożliwienie dowolnym dwóm pełnoletnim osobom zawarcia umowy u notariusza, która po zarejestrowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego ureguluje ich status na całym szeregu prawnych pól. Umożliwi m.in. wybór ustroju majątkowego (np. wspólność, jak w przypadku małżeństwa), ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania, a także nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych oraz działania w roli pełnomocnika w sprawach życia codziennego.

Po przegłosowaniu w Sejmie ustawa trafiła do Senatu, który również może zgłosić do niej szereg poprawek i odesłać ją do Sejmu. Po przejściu przez Senat ustawa trafi zaś na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiedział już, że ją zawetuje.