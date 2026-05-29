Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Za przyjęciem ustawy głosowało 230 posłów, przeciwko było 198, a 1 wstrzymał się od głosu.

Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta z częścią poprawek

W poprzednim głosowaniu rozpatrywane były wnioski o odrzucenie projektu ustawy w całości, zgłoszone przez kluby PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, a także przez koło Demokracji Bezpośredniej. Głosowaniu poddano także pakiet poprawek, zgłoszony przez posłankę Martę Stożek z partii Razem. Zarówno wnioski o odrzucenie projektu, jak i poprawki nie znalazły poparcia większości w Sejmie. Przyjęte zostały za to trzy poprawki, zgłoszone przez klub Lewicy – miały one charakter doprecyzowujący i ujednolicający.

Artykuł aktualizowany