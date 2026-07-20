Lider Nowej Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że nie widzi sensu, aby w tej kadencji składać kolejny projekt ustawy o związkach partnerskich. Zasygnalizował w poniedziałek, że jego partia powinna podjąć kroki w tej sprawie po najbliższych wyborach parlamentarnych.

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Prezydent zawetował ustawę o związkach partnerskich

Prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. „Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w art. 18 Konstytucji RP. Definiuje on małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny” – wskazał.

Ocenił, że przyjęcie ustawy „stworzyłoby nową instytucję prawa rodzinnego z szerokim katalogiem uprawnień odtwarzającym rdzeń małżeństwa, ale bez wynikających z niego zobowiązań”. Zastrzegł, że weto nie zamyka dyskusji o problemach osób bliskich i że dostrzega potrzebę uregulowania sytuacji, w których człowiek potrzebuje pomocy zaufanej osoby w sprawach zdrowotnych, organizacyjnych, administracyjnych i osobistych.

– Uważam, że pan prezydent skrzywdził tą decyzją olbrzymią rzeszę ludzi. (…) Jesteśmy w XXI w. Każdy ma prawo żyć, jak chce. Tworzyć rodzinę tak, jak chce, spać, z kim chce, wierzyć, w co chce. Musi pan to przyjąć. Jeżeli pan tego nie rozumie, to jest pan po prostu w błędzie. To jest jakaś zaćma ideologiczna, która pana opanowała – zwrócił się Czarzasty do Nawrockiego.

Zapytany o to, czy w obecnej kadencji Sejmu Nowa Lewica podejmie kroki zmierzające do uregulowania sprawy związków partnerskich, odpowiedział, że nie widzi w tym sensu ze względu na stanowisko prezydenta. Podkreślił, że przy obecnym układzie sił politycznych byłoby to po prostu robienie awantury.

Lewica ponownie zgłosi projekt ustawy o związkach partnerskich

– Uważam, że my powinniśmy podejść do tego w następnej kadencji Sejmu. I mówię jasno, jeżeli Lewica będzie miała np. 60 posłów, to to przeprowadzimy. Nawet jeszcze w wersji takiej pewnie pełniejszej, bo w tej chwili poszliśmy na kilka kompromisów – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Obecnie Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy liczy 21 członków.

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w urzędzie stanu cywilnego umowę regulującą między nimi takie sprawy, jak m.in. wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej oraz kwestie pochówku. Do umowy można byłoby także załączyć aneks zawierający testamenty obu stron.

Sejm zajmie się zmianami w ochronie zdrowia

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach Włodzimierz Czarzasty podjął również temat planowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w ochronie zdrowia. Pozytywnie ocenił popierane przez jego partię propozycje, takie jak określenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy czy uniemożliwienie lekarzom pełnienia fikcyjnych dyżurów w kilku placówkach równocześnie.

Część zmian w ochronie zdrowia ma zostać wprowadzona rozporządzeniami, a część ustawami. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Sejm będzie mógł się nimi zająć na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym od 29 do 31 lipca. Dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, jest gotowy zwołać posiedzenie Sejmu również w sierpniu.