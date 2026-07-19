Czarzasty pytany był podczas niedzielnego briefingu w Olsztynie o możliwość przedwyborczej współpracy z Partią Razem. – Uważamy, że największa siła lewicy będzie wtedy, kiedy pójdzie do wyborów skonsolidowana – odpowiedział.

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Włodzimierz Czarzasty chce iść do wyborów z Partią Razem i Joanną Senyszyn

Jednocześnie zastrzegł, że to wyłącznie jego osobista opinia, ewentualne decyzje będą należeć do partii i klubu parlamentarnego.

– Moim marzeniem jest konsolidacja lewicy, jeżeli chodzi o wybory, czyli pójście również z Partią Razem, z panią profesor Joanną Senyszyn. Uważamy, że ludzie o podobnych poglądach powinni walczyć o tych ludzi, którzy myślą podobnie do nas – stwierdził.

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Zaznaczył, że w sprawie Partii Razem ma wątpliwości, czy zechce ona pójść z Nową Lewicą. Powiedział, że dziwi go, w jaki sposób parlamentarzyści Partii Razem głosowali w sprawach uchylenia immunitetu Sławomira Mentzena czy zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

– Potencjalnie jest Ziobro złodziejem, potencjalnie ma zresztą w tej chwili postawione zarzuty. Zandberg go bronił w tej sprawie. Dziwi nas sojusz Partii Razem z Konfederacją i z PiS. To jest taki sojusz, w który my na pewno byśmy nie wchodzili – powiedział marszałek Sejmu.

Zrealizowane obietnice wyborcze i osiągnięcia Nowej Lewicy

Mówiąc o zrealizowanych obietnicach wyborczych i osiągnięciach Nowej Lewicy, Czarzasty wymienił m.in. wprowadzenie renty wdowiej, budowę mieszkań na wynajem, programy Aktywny Rodzic i in vitro czy reformę Państwowej Inspekcji Pracy.

Określił je jako rzeczy, które „lewica dowiozła”, dodając, że – jego zdaniem – trójka posłów Adriana Zandberga „nie dowiozła niczego”.

– Łatwo jest krytykować, ale jeżeli Adrian chciałby się z Adrianka przemienić w poważnego Adriana, to my go zapraszamy do realizacji. Zrobiliśmy 18 ustaw, możemy z Partią Razem zrobić jeszcze 10. Jestem za konsolidacją, ale wszyscy muszą do tego chyba dojrzeć. My do tego dojrzeliśmy – powiedział marszałek Sejmu.

Czarzasty i inni politycy Nowej Lewicy w weekend spotykali się z mieszkańcami woj. warmińsko-mazurskiego - w sobotę byli w Szczytnie i Giżycku, w niedzielę odwiedzają Olsztyn i Elbląg. To część letniej kampanii pod hasłem „Lewica Dowozi”. Jej przewodnim hasłem jest: „Najpierw ludzie, potem ludzie, zawsze ludzie”.