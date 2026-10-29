Zbieracze opanowali lasy głównie na terenie Beskidu Niskiego. Grupy składają się zazwyczaj z kilkudziesięciu osób, które koczują na leśnych parkingach i polach biwakowych, a w lesie poruszają się tyralierą – czytamy w komunikacie RDLP w Krośnie. Kolejnym problemem są nieuprawnione wjazdy do lasu oraz zaśmiecanie terenu. Przedstawiciele lokalnych społeczności skarżyli się również na przypadki agresywnych zachowań obcokrajowców.

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Policja i Straż Graniczna przeprowadziły wspólną akcję

O sprawie zostały poinformowane policja oraz Straż Graniczna. Według komunikatu Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w zeszłym tygodniu funkcjonariusze przeprowadzili wspólną akcję i skontrolowali miejsca, gdzie obozowali grzybiarze. W działaniach uczestniczyło blisko 50 policjantów wspieranych przez Straż Graniczną, Straż Leśną oraz Służbę Celno-Skarbową. Służby sprawdziły legalność pobytu obcokrajowców na terenie Polski oraz przestrzeganie przepisów porządkowych.

Mł. asp. Sara Bania-Nowak z krośnieńskiej policji w wypowiedzi dla TVP Info przyznała, że wylegitymowano blisko 250 osób, sprawdzono ponad 60 pojazdów i ujawniono siedem wykroczeń. Grzybiarze zostali ukarani za zaśmiecanie terenu i nieuprawniony wjazd do lasu, a kierowcy za zły stan techniczny pojazdów. Jeszcze wcześniej, w weekend przypadający na 17 i 18 października, Straż Leśna z nadleśnictw Dukla i Rymanów nałożyła na nich osiem mandatów za nieuprawniony wjazd do lasu.

Kary dla zagranicznych grzybiarzy takie same jak dla Polaków

Jak czytamy w komunikacie RDLP w Krośnie, samo zbieranie grzybów nie jest podstawą do karania, a zagraniczni zbieracze podlegają takim samym zasadom jak Polacy. W naszym prawie nie ma bowiem limitów dotyczących zbioru runa leśnego. Dopóki więc te osoby przebywają w Polsce legalnie i nie popełniają przestępstwa, są traktowane jak każdy obywatel Unii Europejskiej.

RDLP podkreśla również, że choć w mediach pojawiły się doniesienia o zastraszaniu polskich zbieraczy i wymuszaniu oddawania grzybów, nie znalazły one potwierdzenia w formalnych zgłoszeniach. Ewentualne przypadki gróźb należy zgłaszać Straży Leśnej lub policji.