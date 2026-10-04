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Artur Bartkiewicz: Karol Nawrocki po raz pierwszy przyznał, że jego władza jest ograniczona

Decyzja Karola Nawrockiego, by podpisać – wbrew samemu sobie – ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ma nie tylko wymiar ekonomiczny czy sondażowy. Po raz pierwszy w swojej narracji o własnej prezydenturze Nawrocki przyznał, że jego władza jako prezydenta jest ograniczona.

Publikacja: 04.10.2026 17:37

Donald Tusk i Karol Nawrocki

Donald Tusk i Karol Nawrocki

Foto: PAP

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Artur Bartkiewicz

O rachunku politycznych zysków i strat przy okazji decyzji o podpisaniu ustawy, o której wcześniej otoczenie prezydenta i PiS mówiły, że jest niekonstytucyjna, ba, której pierwszą wersję sam prezydent bez wahania odesłał do TK w ramach kontroli prewencyjnej, powiedziano już niemal wszystko. Uwadze umknął jednak nieco fakt, że po tym, jak prezydent w orędziu wyliczył wszystkie grzechy rządu, na koniec musiał wprost przyznać, że Polską jednak rządzi Donald Tusk, a nie on. I chyba po raz pierwszy w czasie tej prezydentury Karol Nawrocki powiedział o tym tak wyraźnie.

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