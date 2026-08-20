O zmianie sponsora tytularnego stadionu w Warszawie serwis pisał w środę 19 sierpnia, powołując się na informacje uzyskane w kilku źródłach. Jednocześnie podał, że Orlen odmówił komentarza. Z kolei zapytany o sprawę na antenie Polskiego Radia RDC minister aktywów państwowych Wojciech Balczun odpowiedział:

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– Ja nie potwierdzam i nie zaprzeczam.

Stadion Narodowy zmieni nazwę? Możliwy nowy sponsor tytularny

Kluczowe warunki współpracy między obiektem a Orlenem zostały już uzgodnione, jednak dokumenty czekają jeszcze na oficjalne podpisy, ustalił serwis meczyki.pl. Orlen za każdy rok, w którym obecny będzie w nazwie stadionu, ma płacić zarządcy obiektu (spółki PL.2012+) sporo ponad 10 mln zł. Kwota ta, w ocenie serwisu, pozwoli na dalsze inwestycje w infrastrukturę techniczną, a także na pozyskiwanie widowisk o skali międzynarodowej.

Nowa nazwa obiektu – Orlen Narodowy – ma zacząć obowiązywać od listopada 2026 r. Od tego momentu ma się pojawić w komunikacji medialnej, identyfikacji wizualnej, na biletach oraz w transmisjach telewizyjnych. Wówczas ma również zacząć się kompleksowy rebranding stadionu. W jego efekcie na fasadzie i we wnętrzach obiektu pojawi się logo Orlenu jako nowego sponsora tytularnego.

Orlen Narodowy po dziewięciu latach zastąpi PGE Narodowy?

„Wejście Orlenu na Stadion Narodowy to naturalny ruch w strategii marketingowej koncernu, który od lat umacnia pozycję największego mecenasa polskiego sportu, wspierając m.in. reprezentację Polski w piłce nożnej, lekkoatletykę czy projekty młodzieżowe. Przejęcie praw do nazwy areny stanowi ukoronowanie tych działań i jest też elementem przeformatowania strategii sponsorowania polskiego sportu” – zauważa serwis.

PGE Polska Grupa Energetyczna przestanie być sponsorem tytularnym Stadionu Narodowego po niemal dekadzie. Swoją współpracę z obiektem rozpoczęła w 2015 r. Jej umowa w tym zakresie kończy się w listopadzie 2026 r.