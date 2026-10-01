Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

27 min. 11 sek.

„Rzecz w tym”: Asymetria procesu norymberskiego to „grzech pierworodny” porządku świata

80 lat temu zapadły wyroki w procesie norymberskim, który stał się jednym z fundamentów współczesnego prawa międzynarodowego. Zbrodnie nazistowskich Niemiec zostały osądzone, ale zbrodnie sowieckiego reżimu pozostały poza trybunałem. Czy ta połowiczność była „grzechem założycielskim” powojennego porządku? Dlaczego dziś powtórzenie Norymbergi wydaje się tak trudne i czy Władimir Putin może kiedyś stanąć przed sądem?

Publikacja: 01.10.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Bogusław Chrabota

Proces norymberski był odpowiedzią na bezprecedensową skalę zbrodni II wojny światowej. Jak mówi Bogusław Chrabota, gość podcastu „Rzecz w tym”, świat po wojnie znalazł się w sytuacji, w której konieczne stało się nie tylko ukaranie konkretnych sprawców, ale również rozliczenie całego systemu. – To była największa hekatomba w historii ludzkości, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę ofiar. Większa od I wojny światowej – mówi publicysta „Rzeczpospolitej”. Droga do procesu nie była jednak oczywista, a wśród aliantów istniały różne pomysły dotyczące przyszłości nazistowskich przywódców.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama

Powiązane

Czeski Senat zatwierdził zmiany dotyczące oznaczeń na granicy z Polską
Kraj
Zmiana polsko-czeskich oznaczeń na granicy. Jest decyzja Senatu w Czechach
Odkrycia na dnie Zatoki Gdańskiej dokonali nurkowie z Baltictech
Kraj
Wrak bombowca na dnie Zatoki Gdańskiej. Odkrycie nurków niedaleko portu w Gdyni
Arkadiusz Milik
Kraj
Arkadiusz Milik łamał przepisy drogowe, ale nie został ukarany. Jest reakcja policji
W lasach Nadleśnictwa Tuszyma na Podkarpaciu wydobyto szczątki rakiety V-2
Kraj
Elementy niemieckiej rakiety odkryte na Podkarpaciu. W akcji brało udział ponad 40 osób
Najbliższe dni będą ciepłe i słoneczne
Kraj
Złota polska jesień pokaże dwa oblicza. Ziąb będzie przychodzić nocami
Spadek temperatur będzie szczególnie odczuwalny na przełomie października i listopada
Kraj
Nadciąga gwałtowny zwrot w pogodzie. Ściana deszczu w całym kraju
Co trzeba mieć w domu na wypadek kryzysu? Zapasy na pierwsze 72 godziny
Kraj
Co trzeba mieć w domu na wypadek kryzysu? Tak przetrwasz pierwsze 72 godziny
Marzena Tabor-Olszewska, redaktor prowadząca „Rzeczpospolitej” i Michał Kolanko, dziennikarz i anali
Kraj
„Rzecz w tym”: Kraków pokazuje świat, w którym jest realna alternatywa i dla PiS, i dla KO

24 min. 54 sek.

Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama