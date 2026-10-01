Proces norymberski był odpowiedzią na bezprecedensową skalę zbrodni II wojny światowej. Jak mówi Bogusław Chrabota, gość podcastu „Rzecz w tym”, świat po wojnie znalazł się w sytuacji, w której konieczne stało się nie tylko ukaranie konkretnych sprawców, ale również rozliczenie całego systemu. – To była największa hekatomba w historii ludzkości, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę ofiar. Większa od I wojny światowej – mówi publicysta „Rzeczpospolitej”. Droga do procesu nie była jednak oczywista, a wśród aliantów istniały różne pomysły dotyczące przyszłości nazistowskich przywódców.