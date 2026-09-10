Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków ankietowanych przez agencję Bloomberg. Podczas poprzedniego posiedzenia EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian. W obecnym cyklu podwyżek EBC podniósł stopy procentowe łącznie o 50 pb.

Bank podał, że stopy procentowe depozytu, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym wzrosły o 25 pb. i wynoszą odpowiednio 2,50 proc., 2,65 proc. i 2,90 proc.

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EBC nie zmienił poziomu stóp procentowych
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EBC nie zmienił poziomu stóp procentowych

Podczas poprzednich sześciu posiedzeń EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian. We wcześniejszym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.

EBC podnosi stopy procentowe o 25 pb.

„Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o podwyższeniu trzech głównych stóp procentowych EBC o 25 pb. Konflikt na Bliskim Wschodzie nadal wywiera presję inflacyjną, a inflacja ma utrzymywać się znacznie powyżej poziomu docelowego przez dłuższy czas. Dzisiejsza decyzja wskazuje na zaangażowanie Rady Prezesów w prowadzenie polityki pieniężnej mającej na celu zapewnienie stabilizacji inflacji na poziomie docelowym 2 proc. w perspektywie średnioterminowej” – napisano w komunikacie po posiedzeniu.

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„Perspektywy gospodarcze pozostają bardzo niepewne, przy czym istnieją ryzyka wzrostu inflacji oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego. W odniesieniu do szoku energetycznego zaktualizowane prognozy opracowane przez ekspertów EBC ilustrują szeroki zakres możliwości dotyczących kształtowania się wzrostu gospodarczego i inflacji przy różnych założeniach dotyczących intensywności i czasu trwania tego szoku, a także jego skutków pośrednich i efektów drugiej rundy” – dodano.

O godz. 14.45 odbędzie się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde, która przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów.

Euro traci po decyzji Europejskiego Banku Centralnego

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,09 proc. wobec dolara, do 1,1621. Rentowność 10–letnich obligacji rośnie o 2 pb., do 3,46 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 28–29 października.