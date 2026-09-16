Ministerstwo Sprawiedliwości
MS podkreśliło w środowym komunikacie, że celem konkursu jest zapewnienie kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, obejmującej m.in. wsparcie prawne i psychologiczne oraz specjalistyczną pomoc dzieciom i osobom pokrzywdzonym najcięższymi przestępstwami.
„Zależy nam, aby pomoc docierała szybko, była w pełni profesjonalna i dostosowana do indywidualnych potrzeb” – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceszef MS Sławomir Pałka. Podkreślił, że celem jest zapewnienie w ośrodkach i punktach kompleksowego, indywidualnego wsparcia, które ma pomóc pokrzywdzonym wrócić do bezpiecznego i samodzielnego życia.
Nabór ofert rozpocznie się 29 września i potrwa do 14 października. Wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu AFS (Aplikacja Funduszu Sprawiedliwości). Pytania dotyczące konkursu można przesyłać do 22 września na adres: siecpomocypokrzywdzonym@ms.gov.pl.
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Konkurs dotyczący utworzenia i prowadzenia Okręgowych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w latach 2027–2029 obejmuje 47 okręgów w całej Polsce. Budżet konkursu to 360 mln zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Na początku września minister sprawiedliwości zatwierdził „Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2027–2029”. Ogłoszony w środę konkurs jest realizowany w oparciu o ten program, który zakłada m.in. rozwój Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz ogólnopolskiej Linii Pomocy Pokrzywdzonym, a także podnoszenie jakości i dostępności pomocy oraz ujednolicenie jej standardów.
Resort zapowiada także utworzenie specjalistycznych i pilotażowych ośrodków dla dzieci oraz osób pokrzywdzonych przestępstwami o najcięższych skutkach, m.in. przemocą seksualną, handlem ludźmi i wypadkami drogowymi. Program przewiduje również szkolenia dla kadry oraz opracowanie ujednoliconych procedur identyfikowania ofiar przemocy.
Według dotychczasowych informacji z MS program zakłada rozdysponowanie blisko 589 mln zł: 360 mln na rozwój Ogólnokrajowej Sieci Pomocy; na Specjalistyczne Ośrodki dla Dzieci – 180 mln zł; na wsparcie ofiar najcięższych przestępstw (pomoc psychologiczno-prawną dla ofiar handlu ludźmi i ciężkiej przemocy) – 18 mln zł; pozostałe środki mają być przeznaczone na interdyscyplinarne szkolenia służb (dla policji, kuratorów, pracowników socjalnych) oraz na akcje informacyjne.
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