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Bogusław Chrabota: Prezydencie, nie blokuj obniżenia cen paliw

Raz już prezydent Karol Nawrocki zablokował rządową ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Tym jednak razem zablokowanie jej kolejnej wersji może skończyć się dla polskiej gospodarki wyjątkowo źle. I uruchomić prowadzącą do kryzysu państwa reakcję łańcuchową.

Publikacja: 16.09.2026 11:49

Dlaczego prezydent powinien poprzeć nową wersję CPN

Dlaczego prezydent powinien poprzeć nową wersję CPN

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Bogusław Chrabota

Mam pełną świadomość tego, że nie ma w Polsce dziś tematów neutralnych politycznie. Wszystko jest grą wyborczą i nadzieja, że ważny interes państwa czy jego obywateli mógłby jakiś temat z niej wyłączyć jest iluzoryczna. A jednak namawiam, by przyjętego przez rząd projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych nie traktować jako konfrontacji politycznej z ośrodkiem prezydenckim.

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