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Dlaczego prezydent powinien poprzeć nową wersję CPN
Mam pełną świadomość tego, że nie ma w Polsce dziś tematów neutralnych politycznie. Wszystko jest grą wyborczą i nadzieja, że ważny interes państwa czy jego obywateli mógłby jakiś temat z niej wyłączyć jest iluzoryczna. A jednak namawiam, by przyjętego przez rząd projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych nie traktować jako konfrontacji politycznej z ośrodkiem prezydenckim.
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