Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
W środę zakończyło się 5. formalne spotkanie Rady Przyszłości. Jednym z tematów była kwestia dalszego rozwoju technologii korzystającej ze sztucznej inteligencji.
– Rozmawialiśmy dziś dużo o AI, też w kontekście tworzenia bezpieczników dla rozwoju sztucznej inteligencji. Europa zostaje daleko, jeśli chodzi o rozwój AI. Europa musi przyspieszyć – powiedział Domański po zakończeniu kolejnego posiedzenia Rady Przyszłości. Dodał, że Polska powinna postawić na rozwój centrów danych.
– Chcę, żeby Polska była przynajmniej regionalnym liderem w rozwoju zdolności AI. Popyt na te usługi będzie rósł i nie chcę, abyśmy musieli je importować, ale żebyśmy wręcz mogli je eksportować – podkreślił.
W środę Rada przyjęła dwie kolejne rekomendacje, które mają kształtować rozwój Polski.
– Dziś przyjęliśmy dwie kolejne rekomendacje. Podkreślę jednak, że to nie jest plan rządu czy ministerstwa, tylko Rady, jako ciała doradczego – poinformował Domański.
Pierwsza z rekomendacji dotyczy powołania ciała, którego celem byłoby skalowanie działalności małych podmiotów z branży obronnej. Druga rekomendacja dotyczy efektywniejszego zarządzania danymi publicznymi przez administrację państwową.
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– Szukamy inspiracji, idei, myślimy out of the box. I to od Rady Przyszłości otrzymujemy. Mamy już przyjęte łącznie 7 rekomendacji – powiedział.
W lipcu Rada przyjęła pierwsze pięć rekomendacji dotyczących długoterminowego rozwoju Polski. Obejmowały one suwerenność technologiczną, finansowanie badań i innowacji, rozwój firm technologicznych oraz ochronę małoletnich w internecie.
Rada Przyszłości to powołane w lutym 2026 r. ciało doradcze premiera, które wspiera rozwój polskiej gospodarki i innowacji. Rada składa się z 18-osobowego zespołu przedstawicieli świata nauki, biznesu, innowatorów i przedsiębiorców związanych z nowoczesnymi technologiami. Pracami kieruje minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański.
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