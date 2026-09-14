Temat odejścia od zmiany czasu regularnie od lat powraca w publicznych dyskusjach. Ten rok może przynieść jednak pewien przełom w sprawie.

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Kiedy zmiana czasu na zimowy?

Przejście na czas zimowy odbywa się w ostatnią niedzielę października. Zasada ta w naszym kraju uregulowana została przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026.

W tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi dosyć szybko. Już w nocy 25 października cofniemy wskazówki zegarków z godz. 3:00 na godz. 2:00. Tym samym zyskamy dodatkową godzinę snu. Jednocześnie rano wcześniej będzie robiło się jaśniej, natomiast po południu szybciej zapadać będzie zmrok.

Zmiany czasu w latach 2027–2031. Komisja Europejska opublikowała harmonogram

18 marca 2026 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (Harmonogram czasu letniego) na lata 2027–2031. Zgodnie z nim w tym okresie zmiany czasu zaplanowano w następujących terminach:

w 2027 r. - 28 marca i 31 października,

w 2028 r. - 26 marca i 29 października,

w 2029 r. - 25 marca i 28 października,

w 2030 r. - 31 marca i 27 października,

w 2031 r. - 30 marca i 26 października.

Koniec ze zmianą czasu? Komisja Europejska analizuje 10 scenariuszy

Jednocześnie trwają jednak prace nad likwidacją systemu zmiany czasu. Jak przypomina Rynek Zdrowia, Polska – w czasie swojej prezydencji w Radzie UE w 2025 r. – zaproponowała pewien eksperyment. Miałby on potrwać dwa lata i polegać na utrzymaniu stałego czasu letniego w całej Unii Europejskiej. Jednak państwa członkowskie stwierdziły, że potrzebne są dodatkowe dane.

W efekcie w lutym 2026 r. Komisja Europejska rozpoczęła nowe badanie, w ramach którego eksperci analizują 10 możliwych scenariuszy dotyczących przyszłości zmiany czasu.

Badanie ma wziąć pod uwagę wpływ różnych rozwiązań m.in. na:

gospodarkę,

jednolity rynek,

transport międzynarodowy,

zużycie energii,

zdrowie publiczne.

Analiza prowadzona przez Komisję Europejską ma potrwać do końca 2026 r. Opublikowanie jej wyników nie będzie jednak równoznaczne z automatycznym zniesieniem zmiany czasu. Dostarczy państwom członkowskim danych, które potrzebne będą do dalszych rozmów na ten temat.