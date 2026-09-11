- Dzięki tej decyzji Ukraina może teraz kupować także sprzęt do Patriotów, którego potrzebuje, aby lepiej chronić swoje niebo przed zmasowanymi atakami Rosji - oświadczyła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

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Decyzja została podjęta po porozumieniu państw UE. Komisja zgodziła się na pięć odstępstw od standardowych zasad dotyczących zakupów finansowanych z unijnych środków. Trzy dotyczą produkowanych w Ukrainie dronów i ich komponentów, a dwa – sprzętu produkowanego w USA, w szczególności pocisków PAC-3.

6,1 mld euro z UE dla Ukrainy na pociski do Patriotów i drony

Rzecznik KE Balazs Ujvari doprecyzował, z zatwierdzonych 6,1 mld euro około 3,2 mld euro przypada na zakupy wymagające takich odstępstw. Zastrzegł jednak, że nie oznacza to, iż cała ta kwota zostanie przeznaczona na pociski PAC-3 – obejmuje ona również inne produkty, m.in. drony.

Pociski PAC-3 będą mogły być kupowane także za pośrednictwem koordynowanego przez NATO mechanizmu PURL, w ramach którego finansowany jest zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy. – Dostarczenie Ukrainie sprzętu obronnego, a w szczególności pocisków antybalistycznych, jest pilne. Każdy system, który dociera do Ukrainy, pomaga chronić jej mieszkańców i miasta przed nieustannymi rosyjskimi atakami rakietowymi – powiedział komisarz UE ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius.

System Patriot Foto: Infografika PAP

W tym roku kolejnych miliardów dla Ukrainy z UE już nie będzie, rozdysponowano całą sumę

Pieniądze dla Ukrainy pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 mld euro na lata 2026–2027. Z tej kwoty 60 mld euro przeznaczono na obronę Ukrainy, a 30 mld euro na wsparcie budżetowe.

Po piątkowej decyzji KE rozdysponowała już całą sumę w wysokości 28,3 mld euro przewidziane na wsparcie obronne Ukrainy w tym roku. Oznacza to, że określono już konkretne zakupy, dostawców, ilości sprzętu i terminy realizacji. Nie cała ta suma została jednak dotąd wypłacona – Ukraina otrzymała jak na razie ok. 8,4 mld euro z części obronnej pożyczki. Kolejna wypłata ma wynieść około 4,7 mld euro i nastąpić w najbliższych tygodniach.

Komisja zapewniła, że przed przekazaniem pieniędzy sprawdza zawarte przez Kijów umowy, aby upewnić się, że spełniają warunki programu i zasady zakupów uzgodnione z państwami UE.