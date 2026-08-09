Straż TPN zaznacza, że trudno jednoznacznie określić skalę zjawiska po polskiej stronie. – Przypadki kąpieli zdarzają się szczególnie podczas upalnych dni i przy dużym ruchu turystycznym, a część z nich jest nagłaśniana w mediach społecznościowych przez innych turystów. Nie wszystkie przypadki są jednak bezpośrednio obserwowane przez strażników ani zgłaszane służbom, dlatego nie znamy całkowitej skali – przekazały PAP służby TPN.

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Funkcjonariusze Straży Parku i wspomagające ich służby patrolują okolice najbardziej uczęszczanych tatrzańskich stawów, m.in. Morskiego Oka, i reagują na naruszenia. W ostatnim czasie Straż Parku interweniowała m.in. wobec dwóch turystów, którzy zeszli ze znakowanego szlaku i kąpali się w Czarnym Stawie Gąsienicowym. Każdy z nich został ukarany mandatem w wysokości 700 zł za popełnienie dwóch wykroczeń – zejście ze szlaku i wejście do zbiornika wodnego.

W zależności od okoliczności funkcjonariusze mogą zastosować wobec takich turystów pouczenie, nałożyć mandat albo skierować wniosek o ukaranie do sądu.

Zakaz kąpieli na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

Na terenie TPN obowiązuje zakaz kąpieli w jeziorach, stawach i potokach. Za naruszenie zakazów obowiązujących na terenie Parku może zostać nałożony mandat do 500 zł. Jeżeli dochodzi do zbiegu wykroczeń, np. turysta schodzi ze znakowanego szlaku, a następnie wchodzi do stawu, grzywna nałożona w drodze mandatu może wynieść do 1 tys. zł. Sprawa może również zostać skierowana do sądu, który może wymierzyć grzywnę do 5 tys. zł.

Kolejka do kas i punktu wstępu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego na Palenicy Białczańskiej Foto: PAP/Grzegorz Momot

Straż Parku podkreśla, że przy kilku milionach osób odwiedzających TPN rocznie nie jest możliwe podjęcie interwencji wobec każdego naruszenia. Dlatego, obok kontroli prowadzonych w terenie, park prowadzi działania informacyjne i edukacyjne, przypominając, że tatrzańskie stawy i potoki nie są miejscami przeznaczonymi do kąpieli.

Do podobnych przypadków dochodzi także po słowackiej stronie Tatr. Tamtejszy bliźniaczy Tatrzański Park Narodowy (TANAP) poinformował o zaostrzeniu kontroli przestrzegania zakazu kąpieli w tatrzańskich stawach. Słowacki park przypomniał, że tatrzańskie stawy są cennymi przyrodniczo ekosystemami, stanowiącymi siedlisko rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Kąpiel może zakłócać ich funkcjonowanie.

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Jak informują służby TANAP, za naruszenie przepisów dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu może zostać nałożony mandat do 300 euro, a w postępowaniu w sprawie wykroczenia kara może sięgnąć ponad 3 tys. euro. Zaostrzenie kontroli nastąpiło – jak podał słowacki park – na polecenie tamtejszego ministerstwa środowiska.