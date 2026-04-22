22 kwietnia, po mroźnym poranku, temperatura szybko wzrośnie, a niebo się rozpogodzi. Prawie w całym kraju zachmurzenie będzie niewielkie, okresami może wzrastać do umiarkowanego lub dużego, szczególnie na południu kraju.

Prognoza pogody na środę, 22 kwietnia. Będzie ciepło i słonecznie

Środa będzie ciepłym i pogodnym dniem. Jak prognozuje IMGW, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 11 do 15 stopni Celsjusza. Na zachodzie i północy Polski może miejscami wzrosnąć nawet do 17 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam lokalnie termometry mogą pokazać tylko 8 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat zaledwie 7 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale miejscami porywisty. Wysoko w Tatrach porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 km/h. Noc ze środy na czwartek będzie dość ciepła. Temperatura wyniesie od 3 do 7 stopni. Chłodniej będzie lokalnie w kotlinach karpackich – tam temperatura spadnie do zera.

Prognoza na kolejne dni. Zmiana pogody zacznie się w czwartek, 23 kwietnia. Spadnie nawet deszcz ze śniegiem

W czwartek, 23 kwietnia, nadal na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie niewielkie, ale okresami może wzrastać do dużego. W rejonach podgórskich Karpat prognozowane są przelotne opady deszczu, a w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni, a na zachodzie i południowym zachodzie kraju nawet 17 stopni. Na wybrzeżu będzie dużo chłodniej, tam słupki rtęci pokażą tylko od 6 do 9 stopni.

Wiatr we wschodniej połowie kraju może być dość silny i w porywach może osiągać około 60 km/h, wysoko w Sudetach porywy do 70 km/h, a w Karpatach nawet do 80 km/h. W nocy temperatura wyniesie od 1 stopnia na wschodzie do 6 na zachodzie, w kotlinach karpackich będzie około 0 stopni. W Tatrach możliwe są słabe opady śniegu.

W piątek, 24 kwietnia, zachmurzenie wzrośnie. Prawie w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Padać nie powinno na wybrzeżu i w centralnej Polsce. W rejonach podgórskich Karpat może spaść deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie przeważnie od 10 do 14 stopni, w centrum i na zachodzie może wzrosnąć do 16 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat wyniesie około 9 stopni.