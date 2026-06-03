W Boże Ciało temperatury wyniosą od 19 stopni nad morzem do 25 na zachodzie kraju. Przeważnie będzie jednak pochmurnie i deszczowo.

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Pogoda na Boże Ciało. Na niebie pojawią się ciemne chmury

4 czerwca w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, a na wschodzie i krańcach północno-zachodnich także burze. Deszczowo będzie szczególnie na północnym zachodzie oraz na krańcach wschodnich. Najlepsza pogoda szykuje się w centrum kraju i na południu. Temperatura wyniesie około 20 stopni na północnym wschodzie, 22-23 stopnie w centrum i 24-25 stopni na zachodzie i południu Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie porywisty. W czasie burz porywy wiatru będą osiągać do około 60 km/h. Noc będzie ciepła z temperaturą od 11 do 15 stopni. Na Pomorzu mogą pojawić się burze.

Prognoza na długi weekend. Deszczowa pogoda utrzyma się dłużej

W piątek temperatura wzrośnie, a wraz z nią także ryzyko burz. Zachmurzenie będzie duże, miejscami będzie padać i grzmieć. W centrum i na północy opady deszczu będą dość silne. Temperatura wyniesie od 21 do 26 stopni na wschodzie, południu i w centrum, nad resztą kraju będzie przeważnie od 17 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 75 km/h.

W sobotę znów nieco się ochłodzi. Nadal będzie pochmurnie, mogą pojawić się przejściowe opady deszczu. Na północy spodziewane są intensywne opady. Burze prognozowane są na północy i wschodzie kraju. Temperatura wyniesie od 14-17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 24 na południu. Wiatr na północy może być porywisty, szczególnie podczas burz.

W niedzielę również niebo będzie zachmurzone, większe przejaśnienia pojawią się głównie na północy i północnym wschodzie kraju. Nie zabraknie przelotnych opadów deszczu i burz. Opady nie są prognozowane jedynie na północnym wschodzie. Termometry pokażą w niedzielę od 21 do 25 stopni, a nad samym morzem i na obszarach podgórskich od 17 do 19 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby, tylko podczas burz porywisty.