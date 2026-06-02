Prawie w całym kraju 2 i 3 czerwca prognozowane są temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. W wielu częściach kraju pojawią się jednak opady deszczu i burze.

Burze w sześciu województwach. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na wtorek ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać od godz. 11 do 20 w sześciu województwach:

podlaskim;

lubelskim;

podkarpackim;

warmińsko-mazurskim – wschodnia część regionu;

mazowieckim – z wyjątkiem zachodniej części regionu;

świętokrzyskim – wschodnie powiaty regionu.

Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 55 km/h. Lokalnie może padać grad.

Zmienna aura we wtorek. Polska podzielona pogodowo

We wtorek na zachodzie i w centrum kraju będzie dość pogodnie, po południu na zachodnich krańcach zachmurzenie wzrośnie, ale nie powinno padać. Natomiast na wschodzie IMGW prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze, a nawet grad. Burzom towarzyszyć będzie silny deszcz. Temperatura wyniesie od 19 stopni na Podhalu i 20 na Podlasiu, około 23 stopni w centrum, do 27 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby, ale w czasie burz porywy mogą osiągać do około 60 km/h.

W nocy na wschodzie i w Sudetach prognozowane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni na wschodzie, około 13 stopni w centrum, do 16 stopni na zachodzie, chłodniej tylko na Podhalu – około 8 stopni.

Prognoza na środę. Burze przeniosą się na zachód i południe

Z kolei w środę sytuacja się odwróci. Na północnym wschodzie pogoda będzie dopisywać. Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże, rozpogodzenia pojawią się tylko w centrum, zwłaszcza przed południem. Opady deszczu będą przemieszczać się wolno od południowego zachodu ku centrum kraju, a po południu w pasie od Pomorza Zachodniego po Małopolskę, miejscami wystąpią burze i intensywne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 17 stopni na południowym zachodzie, około 22 na wschodzie, do 25 stopni w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz pojawią się porywy wiatru do około 70 km/h.

W nocy miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, zwłaszcza na Pomorzu i w centrum. Prognozowane są także burze z intensywnymi opadami, zwłaszcza na południowym wschodzie i w centrum. Temperatura wyniesie od 11 stopni na północnym wschodzie do 15 stopni w Zatoce Szczecińskiej.