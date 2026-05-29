Jak informuje TVN24 Meteo, Polska znajduje się obecnie pod wpływem wyżu Boris znad środkowej Europy, ale w kolejnych dniach zaznaczy się też wpływ frontu związanego z niżem znad Skandynawii. To właśnie on będzie odpowiadał za pogorszenie pogody, przynosząc ze sobą opady deszczu i zachmurzenie.

Reklama Reklama

Pogoda w piątek, 29 maja. Spokojnie w większości kraju

Piątek zapowiada się pogodnie i bardzo przyjemnie. W większości kraju przeważać ma słoneczna aura. Więcej chmur pojawi się jedynie na wschodzie Polski, gdzie może spaść słaby, przelotny deszcz. W tej części kraju dokuczać będzie także porywisty wiatr z północnego zachodu, osiągający miejscami 40-60 km/h. Przez to temperatura odczuwalna będzie niższa, a biomet niekorzystny. Na termometrach zobaczymy od 17-18 stopni na północnym wschodzie, przez 22-24 stopnie w centrum, do 24-26 stopni na zachodzie.

Pogoda na weekend i początek tygodnia. Czeka nas deszcz i zachmurzenie

W sobotę pogoda zacznie się psuć. Nad Polską pojawi się strefa frontowa, która przyniesie duże i całkowite zachmurzenie, choć miejscami pojawi się rozpogodzenie. W wielu regionach można spodziewać się deszczu, zarówno przelotnego, jak i ciągłego. Najwięcej opadów spodziewanych jest na zachodzie, południu i w centrum kraju. Lokalnie może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą również pojawić się burze. Na wschodzie kraju termometry pokażą 20-21 stopni, a na zachodzie do 23-24 stopni.

Czytaj więcej Niepełnosprawni Komisja lekarska o stopniu niepełnosprawności. Tych błędów lepiej nie popełniać Stawienie się przed komisją lekarską orzekającą o stopniu niepełnosprawności to dla wielu osób bardzo stresujący moment. Od decyzji komisji może za...

Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Słabe, przelotne opady deszczu możliwe będą głównie na wschodzie i w centrum. Temperatura wyniesie od 20-21 stopni na Suwalszczyźnie do 24-25 stopni na Dolnym Śląsku.

Pochmurny i deszczowy ma być również początek przyszłego tygodnia. W poniedziałek w całym kraju prognozowane są opady, miejscami przelotne, a temperatura spadnie do 18-22 stopni. We wtorek aura powinna się nieco poprawić, choć lokalnie nadal może słabo popadać. Temperatura wzrośnie do 20-24 stopni.