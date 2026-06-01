Z najnowszych prognoz wynika, że początek czerwca będzie bardzo przyjemny i ciepły, choć niekoniecznie spokojny. Jak informuje TVN24 Meteo, nad Atlantykiem ukształtuje się Niż Islandzki, który będzie wpływał na cyrkulację powietrza nad Europą. Do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze z południa kontynentu, jednak od zachodu będą zbliżać się chłodniejsze masy polarne. Na styku tych dwóch stref mogą tworzyć się fronty atmosferyczne, dlatego miejscami pojawią się przelotne opady i burze.

Jaka będzie pogoda na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy?

W Boże Ciało temperatura w większości kraju ma przekroczyć 25 stopni Celsjusza, a w centrum i na zachodzie może sięgnąć nawet 27 stopni. Chłodniej będzie głównie nad morzem. Tego dnia na południu, wschodzie Polski i w regionach północno-zachodnich mogą wystąpić przelotne deszcze i burze.

Kolejne dni długiego weekendu czerwcowego również zapowiadają się w wakacyjnym stylu. Będzie ciepło, z temperaturami około 20-25 stopni. Według prognoz IMGW temperatury wyraźnie przekroczą wartości wieloletnich norm klimatycznych z lat 1991-2020. W sobotę i niedzielę w wielu miejscach w Polsce mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają, że przy nagłych wzrostach temperatury łatwo rozwijają się burze i inne gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak grad.

Wakacje cieplejsze od normy, wrzesień spokojniejszy

Pogoda na Boże Ciało od lat bywa traktowana jako ludowa zapowiedź tego, jakie będzie lato. Już teraz synoptycy przewidują, że czerwiec, lipiec i sierpień mogą być cieplejsze od średniej z lat 1991-2020. Jeśli chodzi o opady, najczęściej będą mieścić się w normie. Można też spodziewać się pogodowych zawirowań w postaci gwałtownych burz i intensywnych deszczów. Okresy upałów mogą być przerwane krótkimi ochłodzeniami.

Wiele wskazuje na to, że przez część sezonu wakacyjnego w naszym kraju będą utrzymywać się warunki zbliżone do tych, jakie panują na południu Europy. Nie ma jednak gwarancji stabilnej i suchej pogody. W długoterminowych prognozach najspokojniej zapowiada się wrzesień. W tym czasie temperatura i opady mają wrócić do wartości typowych dla normy wieloletniej.