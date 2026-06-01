Burzowy i deszczowy Dzień Dziecka. Pogoda nie będzie sprzyjać plenerowym aktywnościom
Pogoda w Dzień Dziecka nie będzie nas rozpieszczać. Dzień zapowiada się burzowo i deszczowo niemal w całym kraju.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed burzami w 14 województwach:
Burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz drobny grad. Lokalnie porywy wiatru mogą wynieść do 60 km/h. Alerty będą obowiązywać w poniedziałek od godz. 12 do 19.
Dodatkowo ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:
Na Dolnym Śląsku alerty przed silnym deszczem z burzami obowiązują w poniedziałek do godz. 10, a na Śląsku, w Małopolsce i województwie opolskim do godz. 15.
W poniedziałek w kraju zachmurzenie będzie duże, choć mogą pojawić się większe przejaśnienia, szczególnie rano, a także pod wieczór w zachodniej połowie kraju. W wielu miejscach, głównie na wschodzie i w centrum oraz na południu kraju będzie padać. Tam prognozowane są także burze z intensywnymi opadami deszczu, a nawet gradu. Deszcz najsilniej będzie padał na południu Śląska oraz Małopolski, a także w Sudetach Wschodnich i na południu Podkarpacia.
Temperatura wyniesie przeważnie od 18 do 22 stopni Celsjusza, chłodniej będzie miejscami na wybrzeżu – tam około 16 stopni oraz w rejonach podgórskich Karpat – około 15 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, w czasie burz w porywach może osiągać do około 60 km/h.
