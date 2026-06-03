Jangmi uderzyła w Japonię w pobliżu miasta Tanabe południowej części prefektury Wakayama w południowej części regionu Kansai na wyspie Honsiu i zaczęła przesuwać się na północny wschód w stronę aglomeracji Tokio. Japońska Agencja Meteorologiczna podała, że burzy towarzyszyły porywy wiatru o prędkości do 126 kilometrów na godzinę. Burza przesuwała się z prędkością 40 km na godzinę.

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Burza tropikalna Jangmi uderzyła w Japonię. 60 tys. gospodarstw domowych bez prądu

W przypadku części pacyficznego wybrzeża wyspy Honsiu wydano ostrzeżenie o groźbie wystąpienia „zagrażających życiu” zjawisk pogodowych. Japońska Agencja Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed powodzią piątego, najwyższego stopnia, dla rzeki Koza na południowym krańcu prefektury Wakayama i wezwała mieszkańców pobliskich terenów do zachowania najwyższej ostrożności, ponieważ rzeka już może występować z brzegów.

W wyniku uderzenia Jangmi prądu zostało pozbawionych co najmniej 60 tys. gospodarstw domowych – poinformował rzecznik rządu Minoru Kihara. - Jeżeli dostrzeżecie jakiekolwiek niebezpieczeństwo nie wahajcie się i podejmijcie jak najszybsze działanie, by ratować życie - powiedział KIhara na konferencji prasowej.

Ewakuację zarekomendowano setkom tysięcy mieszkańców ośmiu prefektur w południowo-zachodniej, środkowej i wschodniej Japonii.

Japonia. Linie lotnicze odwołują połączenia w związku z uderzeniem burzy tropikalnej Jangmi

Linie lotnicze, w tym Japan Airlines i All Nippon Airways odwołały niemal 900 międzynarodowych i krajowych połączeń w związku z uderzeniem burzy tropikalnej. Doszło też do opóźnień części pociągów kolei szybkiej prędkości na wyspie Kiusu oraz w zachodniej części Japonii. Niektóre połączenia w obrębie aglomeracji Tokio zostały wstrzymane.

Prognozy mówią, że burzy będą towarzyszyły ulewne opady – w ciągu 24 godzin, w niektórych częściach Japonii, ma spaść do 200 mm deszczu.