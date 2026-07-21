Krajowy rynek dobrze wszedł we wtorkową sesję, aczkolwiek popyt koncentruje się na dużych spółkach. W efekcie WIG20 przed południem zyskuje 1,3 proc. i ustanawia tym samym nowy rekord hossy. Indeks dużych spółek dotarł już do 3842 pkt. Przypomnijmy – w drugiej połowie zeszłego tygodnia w tych rejonach nastąpił odwrót kupujących. Na ten moment wygląda jednak na to, że WIG20, a tym samym także i WIG, mają szanse na rekordowe zamknięcie.

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Wśród krajowych dużych spółek przed południem najlepiej sprawuje się KGHM z ponad 5,1-proc. umocnieniem. W czołówce są także Budimex i Tauron. WIG20 wspiera większość banków, natomiast na dole tabeli znajdziemy Dino Polska.

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Po nerwowym początku tygodnia wtorkową sesję w lepszej formie kończyły giełdy azjatyckie. Na czoło wróciły TAIEX oraz KOSPI, gdzie wzrosty przekroczyły 4 proc. W Europie – obok GPW – mocne są także inne parkiety regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na rynkach bazowych Europy również mamy zwyżki, ale sięgające około 0,4 proc. Kontrakty na amerykańskie indeksy – po całkiem udanej poniedziałkowej sesji – zapowiadają pozytywne otwarcie handlu na Wall Street. Nastroje na globalnych rynkach wspierają nieco łagodzące ostatnie napięcia sygnały z Bliskiego Wschodu. Notowania ropy co prawda nieco rosną, ale kontakty na baryłkę gatunku Brent wciąż są poniżej 90 dolarów.

Rosnący apetyt na ryzykowne aktywa widać na rynku kryptowalut, gdzie bitcoin przy 1,5-proc. umocnieniu kosztuje już ponad 66 tys. dolarów.