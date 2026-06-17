W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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G7 zaostrza kurs wobec Rosji. USA mogą przywrócić sankcje na ropę

Szczyt G7 zakończył się deklaracją dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz zwiększenia presji gospodarczej na Rosję. W rozmowach uczestniczył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a jednym z głównych tematów były kolejne sankcje wobec Kremla. Istotną deklarację złożył Donald Trump, który zapowiedział możliwość przywrócenia pełnych sankcji na rosyjską ropę naftową. Ograniczenia zostały wcześniej częściowo złagodzone w związku z napięciami wokół Cieśniny Ormuz i obawami o globalne dostawy surowców. Powrót sankcji byłby dotkliwym ciosem dla rosyjskiej gospodarki. Dzięki wcześniejszemu złagodzeniu restrykcji przychody Rosji ze sprzedaży ropy i produktów naftowych znacząco wzrosły, dając Kremlowi dodatkowe środki na finansowanie wojny oraz stabilizację finansów publicznych.

Czytaj więcej Dyplomacja Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem na szczycie G7 W czasie szczytu G7 w Évian-les-Bains we Francji doszło do rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Polska branża transportowa pod coraz większą presją

Sektor transportowy, będący jednym z filarów polskiej gospodarki, znalazł się w trudnym położeniu. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w 2025 r. liczba polskich firm działających w transporcie międzynarodowym zmniejszyła się o 1327 podmiotów. Niepokojące jest również tempo zmian w 2026 r.. Już w pierwszym kwartale z rynku zniknęło kolejnych 1234 przedsiębiorstw. Eksperci wskazują na kilka głównych problemów. Rosną koszty paliwa, brakuje kierowców zawodowych, a wynagrodzenia stale rosną. Dodatkowo przewoźnicy muszą przygotowywać się na coraz bardziej wymagającą politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Coraz większym wyzwaniem staje się także konkurencja ze strony ukraińskich firm transportowych, które często oferują stawki nawet o 25–30 proc. niższe od polskich przewoźników.

Donald Tusk zapowiada fabrykę półprzewodników i hub elektromobilności

Podczas konferencji na Giełdzie Papierów Wartościowych premier Donald Tusk poinformował, że po wakacjach mogą zostać sfinalizowane rozmowy z tajwańskim Foxconnem dotyczące budowy hubu elektromobilności w Jaworznie. Docelowo zakład ma produkować nawet 400 tys. samochodów rocznie i stać się jednym z największych projektów przemysłowych w regionie. Premier zapowiedział również budowę fabryki półprzewodników na Dolnym Śląsku. W projekt ma zostać zaangażowany również Foxconn. Inwestycja wpisuje się w europejskie działania mające zwiększyć niezależność kontynentu od azjatyckich dostaw chipów oraz przyciągnąć nowoczesne technologie do Polski.

Parlament Europejski zatwierdził umowę handlową UE–USA

Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem nowej umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Decyzja oznacza, że porozumienie wejdzie w życie i stanie się jednym z najważniejszych elementów współpracy gospodarczej po obu stronach Atlantyku. Zwolennicy umowy podkreślają, że może ona zwiększyć wymianę handlową, poprawić warunki inwestycyjne i wzmocnić konkurencyjność gospodarek Zachodu wobec rosnącej pozycji Chin.

Kanadyjska spółka stawia na polską miedź

Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszył się debiut Lumina Metals na warszawskiej giełdzie. W pierwszym dniu notowań kurs akcji wzrósł o blisko 55 proc. Spółka rozwija projekt wydobycia miedzi i srebra w rejonie Nowej Soli. Jej celem jest uzyskanie koncesji wydobywczej do 2030 r. i rozpoczęcie eksploatacji około 2035 r.. Eksperci zwracają jednak uwagę na liczne wyzwania. Złoża znajdują się nawet dwa kilometry pod powierzchnią ziemi, co znacząco zwiększa koszty potencjalnej eksploatacji. Kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu może mieć także współpraca z KGHM.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.