Po mroźnym poranku, we wtorek czeka nas ciepły i pogodny dzień. W większości kraju zachmurzenie będzie niewielkie, pochmurnie będzie na południu Polski.

Pogoda we wtorek. W tych regionach może padać

Słabe opady deszczu pojawią się we wtorek głównie na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, natomiast na terenach podgórskich może także spaść deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach śnieg. Poranne mgły w niektórych częściach kraju mogą ograniczać widzialność do około 400 m. Temperatura wyniesie przeważnie od 10 do 14 stopni, chłodniej będzie na Helu i terenach podgórskich Karpat – tam około 7 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale momentami porywisty, północny i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr może osiągać w porywach do 65 km/h.

W nocy temperatura może spaść na Podlasiu i na obszarach podgórskich do około -3 stopni. W pozostałych częściach kraju wyniesie od -1 do 2 stopni. Cieplej miejscami na wybrzeżu – około 3 stopni Celsjusza. Na północy miejscami mgły mogą ograniczać widzialność do 500 m.

Pogoda w środę. Zrobi się cieplej

W środę zrobi się cieplej. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 12 do 15 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju miejscami nawet do 17 stopni. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich – tam od 8 do 11 stopni.

Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Wiatr przeważnie będzie słaby, tylko miejscami porywisty. Noc również będzie dość ciepła. Temperatura wyniesie do 7 stopni, chłodniej na Podhalu, tam około 1 stopnia Celsjusza.