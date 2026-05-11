IMGW wydał na 11 maja ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Będą obowiązywać do późnych godzin nocnych z poniedziałku na wtorek.

Ostrzeżenia IMGW na poniedziałek, 11 maja. Burze w 13 z 16 województwo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 13 województw. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu (do około 20 mm) oraz porywy wiatru osiągające prędkość do ok. 75 km/h. Lokalnie może padać drobny grad. Alerty będą obowiązywać od godz. 14 w poniedziałek. Dotyczą:

pomorskiego – do godz. 22,

warmińsko-mazurskiego - do godz. 1 w nocy,

kujawsko-pomorskiego - do godz. 22,

mazowieckiego - do godz. 1 w nocy,

wielkopolskiego - do godz. 22,

łódzkiego - do godz. 1 w nocy,

świętokrzyskiego - do godz. 1 w nocy,

lubelskiego - do godz. 1 w nocy,

dolnośląskiego - do godz. 22,

opolskiego - do godz. 22,

śląskiego - do godz. 1 w nocy,

małopolskiego - do godz. 1 w nocy,

podkarpackiego - do godz. 1 w nocy.

Prognoza na poniedziałek. Gwałtowne zjawiska pogodowe i do 24 stopni Celsjusza

Poniedziałek będzie pochmurny i deszczowy prawie w całym kraju. Pogodny dzień zapowiada się jedynie na Podlasiu. Po południu i w nocy w większości regionów, poza Podlasiem, Pomorzem Zachodnim i Lubuskiem miejscami pojawią się burze z silnym deszczem, a także z gradem.

Temperatura wyniesie od 18 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 23-24 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich – od 15 do 18 stopni. Wiatr miejscami będzie dość silny, w porywach może osiągać do 60 km/h, a pod koniec dnia do 65 km/h na północnym zachodzie. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h. W Karpatach porywy do 80 km/h, a w Sudetach do 70 km/h.

Temperatura w nocy wyniesie od 4 stopni na północnym zachodzie, około 8 w centrum, do 12-13 na południowym wschodzie. Nad ranem wysoko w górach opady mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem i w śnieg.

Od 12 maja ochłodzenie. Nadal będzie deszczowo

We wtorek znacznie się ochłodzi. Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na obszarach podgórskich miejscami około 8 stopni. W całym kraju nadal będzie deszczowo. Na Podkarpaciu możliwe są burze. Wysoko w górach mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim możliwy jest przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Tatrach o 10 cm. Wiatr w porywach może osiągać do 60 km/h na południu i wschodzie kraju, w Sudetach porywy do 70 km/h.