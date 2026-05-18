Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 17 na 18 maja:

Reklama Reklama

Katastrofa w czasie pokazów lotniczych w Idaho. Zderzyły się dwa samoloty wojskowe

W czasie niedzielnych pokazów lotniczych w bazie Mountain Home w zachodnim Idaho w powietrzu zderzyły się ze sobą dwa samoloty EA-18G Growler (samoloty do walki radioelektronicznej zbudowane na bazie myśliwca pokładowego F/A-18F Super Hornet) amerykańskiej marynarki wojennej. Wszyscy czterej członkowie ich załóg zdołali się katapultować.

Przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane. Życiu członków załóg nic nie zagraża.

– Wszyscy są bezpieczni i sądzę, że to jest najważniejsze – poinformowała Kim Sykes, dyrektor ds. marketingu w Silver Wings of Idaho, firmie, która brała udział w organizacji pokazów lotniczych.

Po wypadku pokazy lotnicze przerwano.

Na nagraniach publikowanych w sieci widać, jak samoloty sczepiają się ze sobą i zaczynają spadać – w tym momencie na niebie otwierają się cztery spadochrony członków załóg, którzy katapultowali się z maszyn biorących udział w kolizji.

Po uderzeniu w ziemię oba samoloty eksplodowały.

Organizatorzy informowali wcześniej, że w czasie pokazów lotniczych będzie można podziwiać umiejętności pilotów i skoki spadochronowe. Pokazy miały uczcić historię lotnictwa i pokazać obecne możliwości sił powietrznych USA. W pokazach brał udział m.in. elitarny zespół pokazów akrobacji lotniczych amerykańskich sił powietrznych U.S. Air Force Thunderbirds.

Strzelaniny w Austin w Teksasie. Zatrzymano dwóch nastolatków

W Austin w Teksasie doszło w weekend do co najmniej 10 przypadków otwarcia ognia, w których ranne zostały cztery osoby – poinformowały władze miasta. W związku z incydentami zatrzymano dwóch nastolatków, a trzeci podejrzany jest poszukiwany.

Sprawcy ataków mieli poruszać się po mieście skradzionymi samochodami i otwierać ogień w kilku miejscach. Ostrzelane zostały dwie remizy strażackie, bloki mieszkalne i domy jednorodzinne. Komendant policji w Austin Lisa Davis poinformowała, że ataki miały miejsce między sobotnim popołudniem a niedzielnym porankiem.

Dwóch nastolatków – w wieku 15 i 17 lat – zostało zatrzymanych, po tym, jak próbowali uciekać kradzionym autem przed policją. Trzecia osoba, która też znajdowała się w samochodzie, zdołała uciec. Komendant Davis podkreśliła, że nie jest jasne, czy osoba ta brała udział w atakach w mieście.

Broń, której użyto w czasie ataków, została skradziona przez zatrzymanego 15-latka. Z kolei zatrzymany 17-latek był już wcześniej poszukiwany za kradzież broni.

Spośród czterech osób rannych przez sprawców ataków jedna jest w stanie krytycznym. Podejrzani mieli ukraść co najmniej cztery samochody. Burmistrz Austin Kirk Watson przyznał, że motyw działania podejrzanych jest nieznany. – Ich działania wydają się przypadkowe – dodał.

Ataki dronów na Bliskim Wschodzie. Ropa drożeje

Po tym, jak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich celem ataku drona była elektrownia atomowa, a Arabia Saudyjska poinformowała o zneutralizowaniu trzech dronów, które wleciały w jej przestrzeń powietrzną z przestrzeni powietrznej Iraku, ropa osiągnęła najwyższą cenę od dwóch tygodni.

W nocy z 17 na 18 maja cena baryłki ropy Brent osiągnęła poziom 110,7 dolara za baryłkę, najwyższy od 5 maja. Z kolei za baryłkę ropy WTI trzeba było płacić 107,26 dolara za baryłkę, najwięcej od 4 maja. W ubiegłym tygodniu ceny baryłek ropy Brent i WTI wzrosły o ponad 7 proc. w związku z rozwiewającymi się nadziejami na przełom w rozmowach Waszyngtonu z Teheranem i odblokowanie ruchu w cieśninie Ormuz.

ZEA poinformowały, że zneutralizowały dwa drony, które wleciały nad terytorium kraju od strony zachodniej granicy. Dron, który przeniknął przez obronę powietrzną Emiratów, uderzył w generator znajdujący się poza wewnętrzną strefą ochronną Elektrowni Jądrowej Barakah – wynika z informacji przekazywanych przez władze ZEA. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał, nie stwierdzono też wzrostu promieniowania. Federalny Urząd Regulacji Jądrowych ZEA poinformował, że elektrownia jest bezpieczna, a atak nie spowodował uwolnienia substancji radioaktywnych. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podała, że awaryjne generatory zasilają obecnie blok numer 3 elektrowni i wezwała do „maksymalnej powściągliwości militarnej” w rejonie elektrowni atomowych.