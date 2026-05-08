Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że gen. bryg. Mariusz Chmielewski zastąpi gen. dyw. Karola Molendę, twórcę i pierwszego dowódcę Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Molenda na początku lipca przejdzie do NATO, gdzie zostanie doradcą dowódcy strategicznego do spraw transformacji.

Nowy dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni chce doprowadzić do automatyzacji pola walki

Chmielewski przyznał, że nominacja jest dla niego dużym wyzwaniem, a jednocześnie zaznaczył, że wojsko musi rozbudowywać zdolności w domenie cyberbezpieczeństwa i rozwijać technologie.

Nowy dowódca nie ujawnił szczegółowych planów, ale zapowiedział, że w najbliższych miesiącach mają zostać przedstawione kierunki rozbudowy zdolności cyberwojska – donosi WNP. Wśród priorytetów wymienił technologie związane z autonomizacją pola walki. Podkreślił też, że dowództwo pracujące z nowymi rozwiązaniami może rekomendować suwerenne systemy dla polskich sił zbrojnych.

Jakie doświadczenie ma nowy dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni?

Gen. Chmielewski od 2022 r. był zastępcą dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wcześniej pracował naukowo na Wojskowej Akademii Technicznej, zajmował się wspomaganiem dowodzenia, symulacją komputerową i sztuczną inteligencją. Był też zastępcą dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

