Kobieta trzyma wizerunek nowego najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego, obok zmarłego irańskiego Najwyższego Przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego
Według źródeł zaznajomionych ze sprawą ajatollah uważał, że Modżtaba Chamenei nie jest wystarczająco kompetentny, by zostać najwyższym przywódcą Iranu. W materiałach wywiadowczych wskazywano także na problemy w jego życiu prywatnym.
Mimo tych zastrzeżeń 56-letni duchowny został w ubiegły weekend wybrany przez radę duchownych na nowego najwyższego przywódcę Iranu.
Do zmiany władzy doszło w dramatycznych okolicznościach. Osiem dni wcześniej Ali Chamenei zginął w izraelskim ataku rakietowym, który był pierwszym uderzeniem w wojnie prowadzonej przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi.
Według amerykańskich władz młodszy Chamenei miał zostać w tym ataku ranny, ale pozostał w najbliższym kręgu władzy swojego ojca. Jego dokładny stan zdrowia nie jest jednak jasny.
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział w piątek dziennikarzom, że duchowny jest „ranny i prawdopodobnie oszpecony”. Z kolei wiceprezydent JD Vance potwierdził, że został trafiony w trakcie jednego z uderzeń.
W prywatnych rozmowach Donald Trump miał poddawać w wątpliwość znaczenie informacji wywiadu. Według osób z jego otoczenia uważa on, że Iran może być w tej chwili w praktyce pozbawiony realnego przywództwa. Prezydent USA sugeruje nawet, że Modżtaba Chamenei może już nie żyć.
– Ich przywódca odszedł. Drugi również. Teraz trzeci jest w kłopotach, a to nie jest ktoś, kogo ojciec chciał widzieć na tym stanowisku – powiedział Trump w wywiadzie dla Fox News. Amerykański prezydent określił nowego ajatollaha jako „lekką wagę” i uznał go za „nieakceptowalnego” lidera Iranu.
W Białym Domu rośnie przekonanie, że realną kontrolę nad państwem może przejmować Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Byłaby to istotna zmiana w systemie politycznym Iranu, który od czasu rewolucji funkcjonował jako teokratyczna dyktatura z dominującą rolą najwyższego przywódcy.
Rząd federalny USA ogłosił jednocześnie nagrodę do 10 mln dolarów za informacje o miejscu pobytu Modżtaby Chameneiego oraz dziewięciu innych kluczowych przedstawicieli władz Iranu. Syn zmarłego ajatollaha byłby trzecim najwyższym przywódcą w historii Islamskiej Republiki – po swoim ojcu oraz twórcy rewolucyjnego systemu władzy Ruhollaha Chomeiniego.
