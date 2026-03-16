Sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział w piątek dziennikarzom, że duchowny jest „ranny i prawdopodobnie oszpecony”. Z kolei wiceprezydent JD Vance potwierdził, że został trafiony w trakcie jednego z uderzeń.

Donald Trump: Iran może być dziś bez przywództwa

W prywatnych rozmowach Donald Trump miał poddawać w wątpliwość znaczenie informacji wywiadu. Według osób z jego otoczenia uważa on, że Iran może być w tej chwili w praktyce pozbawiony realnego przywództwa. Prezydent USA sugeruje nawet, że Modżtaba Chamenei może już nie żyć.

– Ich przywódca odszedł. Drugi również. Teraz trzeci jest w kłopotach, a to nie jest ktoś, kogo ojciec chciał widzieć na tym stanowisku – powiedział Trump w wywiadzie dla Fox News. Amerykański prezydent określił nowego ajatollaha jako „lekką wagę” i uznał go za „nieakceptowalnego” lidera Iranu.

W Białym Domu rośnie przekonanie, że realną kontrolę nad państwem może przejmować Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Byłaby to istotna zmiana w systemie politycznym Iranu, który od czasu rewolucji funkcjonował jako teokratyczna dyktatura z dominującą rolą najwyższego przywódcy.

Rząd federalny USA ogłosił jednocześnie nagrodę do 10 mln dolarów za informacje o miejscu pobytu Modżtaby Chameneiego oraz dziewięciu innych kluczowych przedstawicieli władz Iranu. Syn zmarłego ajatollaha byłby trzecim najwyższym przywódcą w historii Islamskiej Republiki – po swoim ojcu oraz twórcy rewolucyjnego systemu władzy Ruhollaha Chomeiniego.