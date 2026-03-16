Ali Chamenei nie chciał, by syn został jego następcą. Wywiad USA informował Trumpa

Amerykański wywiad przekazał prezydentowi USA Donald Trump oraz wąskiej grupie jego współpracowników analizę, z której wynika, że zmarły przywódca Iranu Ali Chamenei miał poważne wątpliwości, czy jego syn powinien przejąć władzę w państwie - informuje CBS News.

Aktualizacja: 16.03.2026 10:10 Publikacja: 15.03.2026 14:58

Kobieta trzyma wizerunek nowego najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego, obok zmarłego irańskiego Najwyższego Przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego

Foto: Majid Asgaripour/WANA

Przemysław Malinowski

Według źródeł zaznajomionych ze sprawą ajatollah uważał, że Modżtaba Chamenei nie jest wystarczająco kompetentny, by zostać najwyższym przywódcą Iranu. W materiałach wywiadowczych wskazywano także na problemy w jego życiu prywatnym.

Mimo tych zastrzeżeń 56-letni duchowny został w ubiegły weekend wybrany przez radę duchownych na nowego najwyższego przywódcę Iranu.

Do zmiany władzy doszło w dramatycznych okolicznościach. Osiem dni wcześniej Ali Chamenei zginął w izraelskim ataku rakietowym, który był pierwszym uderzeniem w wojnie prowadzonej przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi.

Pożar w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po ataku drona
Według amerykańskich władz młodszy Chamenei miał zostać w tym ataku ranny, ale pozostał w najbliższym kręgu władzy swojego ojca. Jego dokładny stan zdrowia nie jest jednak jasny.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział w piątek dziennikarzom, że duchowny jest „ranny i prawdopodobnie oszpecony”. Z kolei wiceprezydent JD Vance potwierdził, że został trafiony w trakcie jednego z uderzeń.

Donald Trump: Iran może być dziś bez przywództwa

W prywatnych rozmowach Donald Trump miał poddawać w wątpliwość znaczenie informacji wywiadu. Według osób z jego otoczenia uważa on, że Iran może być w tej chwili w praktyce pozbawiony realnego przywództwa. Prezydent USA sugeruje nawet, że Modżtaba Chamenei może już nie żyć.

– Ich przywódca odszedł. Drugi również. Teraz trzeci jest w kłopotach, a to nie jest ktoś, kogo ojciec chciał widzieć na tym stanowisku – powiedział Trump w wywiadzie dla Fox News. Amerykański prezydent określił nowego ajatollaha jako „lekką wagę” i uznał go za „nieakceptowalnego” lidera Iranu.

W Białym Domu rośnie przekonanie, że realną kontrolę nad państwem może przejmować Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Byłaby to istotna zmiana w systemie politycznym Iranu, który od czasu rewolucji funkcjonował jako teokratyczna dyktatura z dominującą rolą najwyższego przywódcy.

Rząd federalny USA ogłosił jednocześnie nagrodę do 10 mln dolarów za informacje o miejscu pobytu Modżtaby Chameneiego oraz dziewięciu innych kluczowych przedstawicieli władz Iranu. Syn zmarłego ajatollaha byłby trzecim najwyższym przywódcą w historii Islamskiej Republiki – po swoim ojcu oraz twórcy rewolucyjnego systemu władzy Ruhollaha Chomeiniego.

