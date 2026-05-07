– Nie zrezygnuję. Moim zdaniem nie ma też takiego oczekiwania ze strony mieszkańców – mówi „Rzeczpospolitej” Jacek Sutryk i podkreśla: „Całe życie zachowuję się przyzwoicie, ciężko pracując, także nad swoją edukacją.”

Wrocławski sport i relacje polityczno-samorządowe

W piątkowej rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jacek Sutryk odpowiada także na pytania dotyczące:

– relacji z Koalicją Obywatelską – „My nie musimy się bardzo lubić, musimy tylko wspólnie o pewne rzeczy się troszczyć i je wypracowywać”,

– nacisków na TVP Wrocław – „Nie rozmawiam w ogóle z telewizją i personelem zatrudnionym w TVP”,

– wsparciu finansowym dla klubu Śląsk Wrocław – „Śląsk to przede wszystkim niezwykle istotna marka dla Wrocławia – nie tylko pierwsza drużyna, ale blind football, amp football, drużyna żeńska, Akademia Śląska”,

– o dwukadencyjności w samorządzie – „To jest nieodpowiedzialne podejście do demokracji i spraw ustrojowych.”

Więcej o okolicznościach podjęcia studiów na skompromitowanej uczelni w piątkowym wywiadzie na rp.pl i „Rzeczpospolitej”