Jarosław Kaczyński w sejmowych ławach
KO uzyskała w badaniu, przeprowadzonym w dniach 27-30 kwietnia, 31,6 proc. poparcia. Oznacza to, ze KO ma dokładnie 10 punktów procentowych przewagi nad PiS – partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 21,6 proc. głosów.
Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja z poparciem 12,2 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą wybiera 8,2 proc. ankietowanych. Łączne poparcie dla obu prawicowych konkurentów PiS wynosi 20,4 proc. - a więc o 0,8 punktów proc. mniej, niż poparcie dla PiS.
Ostatnią partią przekraczającą próg wyborczy jest Nowa Lewica, na którą chce głosować 7 proc. ankietowanych.
Poniżej progu wyborczego znalazło się Razem, które z wynikiem 3,5 proc. przekracza próg gwarantujący uzyskanie finansowania z budżetu (3 proc.). Poniżej tego progu są dzisiejsi koalicjanci KO i Nowej Lewicy – PSL (2,8 proc.) i Polska 2050 (2,2 proc.).
3,1 proc. uczestników sondażu deklaruje, że zagłosowaliby na inną partię niż te, które są wymienione w badaniu. 7,9 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddaliby głos.
„Gazeta Wyborcza” przeliczyła też wyniki sondażu na mandaty. Przy takim poparciu KO mogłaby liczyć na 196 miejsc w Sejmie, PiS – na 135, Konfederacja – na 63, Konfederacja Korony Polskiej – na 42, a Nowa Lewica na 24.
Taki rozkład miejsc w Sejmie oznacza, że KO wraz z Nową Lewicą miałyby 220 mandatów, o 11 mniej niż jest wymaganych do posiadania bezwzględnej większości w Sejmie. Większość mógłby zbudować PiS z obiema Konfederacjami (taka trójczłonowa koalicja może liczyć na 240 głosów) lub KO z Konfederacją (taka koalicja dysponowałaby 259 głosami).
Sondaż przeprowadzono 27-30 kwietnia, na reprezentatywnej grupie 1002 dorosłych Polaków, metodą CATI i CAWI
