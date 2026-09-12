Premier Donald Tusk oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
– O żadnej wielkiej rekonstrukcji nic mi teraz nie wiadomo – deklaruje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” rzecznik rządu Adam Szłapka. Pytany, co dokładnie oznacza „teraz”, odpowiada, że jeśli któryś z ministrów będzie musiał zostać wymieniony, premier Donald Tusk „podejmie decyzję i ją zakomunikuje w stosownym czasie”.
Z rozmów „Rz” z liderami partii koalicyjnych wynika, że na razie nie należy spodziewać się większych zmian w rządzie. Jeszcze przed wakacjami politycy koalicji 15 października zakładali, że jesienią może dojść do rekonstrukcji. Z naszych informacji wynikało, że zmiany miały zostać zakomunikowane w rocznicę wyborów parlamentarnych. – To już nieaktualne – przekonuje źródło „Rz”.
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Jeszcze niedawno bliska dymisji była minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Powodem jej niepewnej sytuacji była sprawa warszawskiego Szpitala Południowego. Z informacji „Rz” wynika, że na to miejsce rozważano kandydaturę Bartosza Arłukowicza. Sondowany obecny europoseł i były minister zdrowia w rządzie PO-PSL nie zgodził się na objęcie stanowiska. Poszukiwano również osoby z autorytetem medycznym, która mogłaby przejąć resort. W rządzie pojawiał się pomysł znalezienia kandydata na wzór Zbigniewa Religi. Ostatecznie, jak słyszymy, Sobierańska-Grenda obroniła swoją pozycję i do zmiany na stanowisku nie doszło. A inne resorty?
– U nas zmian nie przewidujemy – mówił „Rz” Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy, pytany o resorty pozostające w gestii jego ugrupowania.
Podobnie wypowiadał się Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. Również Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa Polski 2050, w publicznych wypowiedziach zapewniała, że nie zamierza odchodzić z rządu. O pozostaniu na stanowisku mówiła także Paulina Hennig-Kloska.
Inne źródła „Rz” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewniają, że zmian w rządzie na razie nie będzie i potwierdzają, że wcześniej zakładano, że do rekonstrukcji może dojść jesienią. Według naszych rozmówców bezpieczna jest również pozycja Pełczyńskiej-Nałęcz, mimo jej wypowiedzi krytycznie odbieranych w części obozu władzy.
Jak dowiaduje się „Rz”, nie będzie również zmiany premiera. – Pozycja Donalda w partii i w rządzie nigdy nie była tak silna. Jest liderem nie tylko KO, ale całej koalicji rządzącej, którą poprowadzi w 2027 r. do zwycięstwa wyborczego – mówi nam jeden z ministrów.
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Z naszych informacji wynika, że do rządu nie wejdzie również Szymon Hołownia. Wcześniej, w rozmowie z „Rz”, Włodzimierz Czarzasty mówił, że oferta dla lidera Polski 2050 leży na stole od dwóch lat. Rządowe źródła twierdzą jednak, że sytuacja się zmieniła.
– Czarzasty miał rację. Oferta czekała na Hołownię od dwóch lat, ale już nie czeka. Jest zbyt niepewny i nie wiemy, czego możemy się po nim spodziewać. Premier nie chce mieć w rządzie osoby nieprzewidywalnej, która wypowiada się w kontrze do rządu i mówi jednym głosem z Karolem Nawrockim – mówi jeden z ministrów. Chodzi m.in. o wypowiedź Hołowni dotyczącą relacji rządu z prezydentem. Marszałek Sejmu przekonywał, że rząd powinien konsultować z prezydentem projekty ustaw już na etapie ich przygotowywania, aby uniknąć kolejnych wet. W KPRM ta deklaracja została odebrana bardzo źle – twierdzą nasi rozmówcy. Jeden z informatorów „Rz” przekonuje, że „droga Hołowni do rządu nie jest zamknięta, ale teraz nic się nie wydarzy”.
Jest też inny powód, dla którego premier nie chce obecnie otwierać rozmów o zmianach personalnych. – Nie będziemy przykrywać afery Zondacrypto innymi tematami, a tym bardziej zajmować się sami sobą. Jeśli do zmian w rządzie będzie miało dojść, to w późniejszym czasie – mówi nam przedstawiciel rządu.
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Niechęć do dużej rekonstrukcji nie oznacza, że wszystkie stanowiska są bezpieczne. Jednym z ministrów, których pozycja może być zagrożona, jest Wojciech Balczun.
– Wojtek Balczun zgrał się i od miesięcy mówi się o jego zmianie – mówi „Rz” jeden z byłych ministrów w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Według informatorów „Rz” Balczun mógłby zostać zastąpiony przez Grzegorza Onichimowskiego, menedżera i przedsiębiorcę związanego z sektorem energetycznym. Onichimowski ma dobre relacje z Donaldem Tuskiem, a w ostatnim czasie uaktywnił się politycznie.
Inne źródło „Rz” krytycznie ocenia działalność obecnego ministra aktywów państwowych: – Balczun nie dowiózł local contentu i polskie firmy wciąż nie są premiowane – słyszymy.
W części KO niezadowolenie budzi również polityka kadrowa ministra. Balczun miał usuwać z państwowych spółek osoby związane ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej i zastępować je swoimi ludźmi. – To dziwne i nieprzyjemne otoczenie – słyszymy od jednego z rozmówców.
Rzecznik rządu zaprzecza, jakoby zmiana ministra aktywów państwowych była planowana. Sam Balczun również bagatelizuje pogłoski. „Z takimi newsami żyję już czternasty miesiąc. I chyba jednak jeszcze trochę pożyję” – odpisał na pytanie „Rz”.
Nasi rozmówcy pozostają jednak przekonani i twierdzą, że przed wyborami dojdzie do zmiany na stanowisku ministra aktywów państwowych.
– To tylko kwestia czasu – słyszymy.
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Co z zapowiadaną wcześniej rekonstrukcją rządu? – Miała być jesienią, ale dzieją się inne rzeczy. Zondacrypto wszystko przykrywa. Trwa nieoficjalna kampania parlamentarna. Rekonstrukcji nie przeprowadza się co kilka miesięcy. Polacy muszą mieć poczucie stabilności. Wszystko w swoim czasie – mówi nasze źródło w rządzie.
Na dziś politycy koalicji 15 października nie zakładają przeprowadzenia dużej rekonstrukcji. Nie oznacza to jednak, że premier Donald Tusk całkowicie rezygnuje z możliwości zmian personalnych. Jeśli sytuacja polityczna się zmieni, a któryś z ministrów straci zaufanie lub stanie się obciążeniem, temat roszad w rządzie może wrócić na stół. Na razie jednak obowiązuje zasada: „najpierw Zondacrypto i stabilność, później rekonstrukcja”.
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