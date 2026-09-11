Wypowiedź Siegmunda padła w kontekście planowanej inwestycji w Sangerhausen, gdzie według lokalnych mediów swoją fabrykę może zbudować izraelski koncern Elbit Systems.  Przedstawiciele władz miasta twierdzą, że w zakładzie nie będą wytwarzane kompletne systemy uzbrojenia, drony ani pociski artyleryjskie, a inwestycja mogłaby stworzyć do 400 miejsc pracy.

Sprawa jest politycznie kłopotliwa dla AfD, która z jednej strony sprzeciwia się rekordowym wydatkom Niemiec na obronność i pomocy wojskowej dla Ukrainy, a z drugiej określa się jako „partia pokoju” i opowiada się za odbudową relacji z Rosją.

„Będziemy potrzebować odpowiednich zasobów”

Podczas  konferencji prasowej Siegmund został zapytany o możliwość realizacji wspomnianej inwestycji. Polityk zaznaczył, że jego ugrupowanie nie sprzeciwia się każdej formie produkcji wojskowej.

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– Nie potępiamy produkcji sprzętu wojskowego jako takiej, ponieważ oczywiście będziemy potrzebować odpowiednich zasobów do przyszłych operacji powrotowych i deportacyjnych – powiedział. Dodał, że tego rodzaju produkcja może być również uzasadniana względami bezpieczeństwa wewnętrznego, stabilnością państwa oraz obroną narodową.

Sformułowanie o „przyszłych operacjach powrotowych i deportacyjnych” odnosiło się do jednego z kluczowych elementów programu AfD w Saksonii-Anhalt. Ugrupowanie zapowiada, że deportacje rozpoczęłyby się „od pierwszej minuty” po przejęciu władzy. Partia chce także tworzenia patroli obywatelskich oraz oddzielnych klas dla dzieci uchodźców.

AfD między antyimigracyjną polityką a sprzeciwem wobec zbrojeń

AfD odniosła historyczny sukces wyborczy w Saksonii-Anhalt i jest blisko zdobycia władzy w tym landzie. Partii zabrakło niewiele do uzyskania samodzielnej większości, dlatego obecnie kluczowe znaczenie mają rozmowy dotyczące możliwości utworzenia rządu.

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Siegmund zapowiedział, że ugrupowanie będzie dokładnie analizować projekt w Sangerhausen. Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jakie produkty miałyby powstawać w zakładzie oraz na jakich zasadach funkcjonowałaby fabryka. Polityk zastrzegł, że AfD chce sprawdzić, czy inwestycja nie oznaczałaby zaangażowania Niemiec w zagraniczne konflikty.

 – Chcemy dokładnie przyjrzeć się temu, co jest produkowane i na jakich warunkach oraz czy istnieje ryzyko, że wciągnie nas to w zagraniczne konflikty – powiedział.

Kwestia inwestycji w  Sangerhausen może skomplikować rządowe plany AfD. Jedyne ugrupowanie w Saksonii-Anhalt, które nie wykluczyło koalicji z Alternatywą dla Niemiec, czyli Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW), z AfD łączy sprzeciw wobec niemieckiej pomocy dla Ukrainy, ale BSW prowadziło kampanię przeciwko izraelskiej inwestycji. Ugrupowanie odrzuca argumenty, zgodnie z którymi obecność zagranicznego producenta uzbrojenia przyniosłaby regionowi istotne korzyści gospodarcze.