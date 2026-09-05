Wcześniej ukraińskie media donosiły, że Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały rozkaz przestrzegania zawieszenia broni w okresie od 5 do 8 września, choć agencja Interfax-Ukraina zastrzegła, iż nie uzyskała oficjalnego potwierdzenia wydania polecenia).

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– Rzeczywiście, taka informacja wpłynęła ze strony ukraińskiej. Prezydent Rosji, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Putin, zarządził wstrzymanie ataków na Kijów od północy dzisiaj przez trzy dni. Wynika to z przygotowań i spotkań amerykańskich negocjatorów w Kijowie – powiedział Dmitrij Pieskow agencji TASS, pytany, czy Rosja wie o zawieszeniu broni przez Ukrainę i czy wprowadzi je w życie w tym samym czasie,

Kilka godzin wcześniej dowództwo ukraińskiego wojska informowało agencję Interfax-Ukraina, że ukraińskie wojska kontynuują realizowanie wyznaczonych zadań w zakresie obrony kraju. W przytoczonym stanowisku zaznaczono, że jednostronne zawieszenie broni jest niemożliwe ze względu na zagrożenie życia i zdrowia żołnierzy.

Steve Witkoff i Jared Kushner w Moskwie. Będzie spotkanie z Władimirem Putinem

W sobotę w Moskwie wylądował samolot, którym podróżowali specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner. Na lotnisku przedstawicieli amerykańskiego prezydenta przywitał Kiriłł Dmitrijew, doradca Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej. W czerwcu Dmitrijew mówił agencji Reutera, że utrzymuje kontakt z amerykańskimi negocjatorami. Doradca głowy rosyjskiego państwa brał udział we wszystkich poprzednich spotkaniach Witkoffa i Kushnera z Putinem.

Pożar magazynu po uderzeniu rosyjskiego drona, obwód kijowski, 27 sierpnia 2026 r. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

W piątek Donald Trump mówił, że Witkoff i Kushner udali się za granicę, by spróbować doprowadzić do zawarcia porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Choć wizyta wysłanników Trumpa na Ukrainie była już wielokrotnie zapowiadana, to amerykańscy negocjatorzy nie odwiedzili dotychczas Kijowa.

Dmitrij Pieskow przekazał TASS, że Władimir Putin ma zamiar spotkać się z Witkoffem i Kushnerem. – Zaplanował spotkanie z nimi – powiedział. Wcześniej Putin deklarował, że amerykańscy emisariusze są zawsze mile widziani w Rosji oraz że Moskwa chętnie z nimi współpracuje.

Rosjanie ostrzelali lotniska w obwodzie kijowskim

Wcześniej wydawało się, że Rosjanie odrzucili propozycję w sprawie tymczasowego zawieszenia broni w związku z planowaną wizytą Kushnera i Witkoffa w Moskwie i Kijowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że w nocy Rosjanie „demonstracyjnie” przeprowadzili ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu (obwód kijowski).

„Były to ataki celowe, pierwsze od dłuższego czasu. Najwyraźniej (...) są reakcją na dyskusje i przygotowania dotyczące możliwości skorzystania przez stronę amerykańską z samolotu w celu przybycia na Ukrainę i wylądowania na lotnisku »Kijów« lub »Boryspol«. Rosyjsko-irańskie Szahidy w odpowiedzi na amerykańską dyplomację” – napisał w mediach społecznościowych.

Zełenski dodał, że strona ukraińska odnotowała posunięcie Rosjan i w przyszłym tygodniu odpowiednio „skoryguje operacje dotyczące rosyjskiej przestrzeni powietrznej”.

We wtorek Zełenski mówił, że Ukraina rozpoczyna kampanię w celu zablokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej, która w konsekwencji ma nie być bezpieczna dla cywilnych samolotów. „Z naszej strony nie ma i nie będzie żadnych zagrożeń dla dyplomacji” – zapewnił w sobotę.