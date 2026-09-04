Z informacji przekazanych przez Zełenskiego wynika, że w momencie ataku szefa SBU nie było w gabinecie.

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Na kanale SHOT w serwisie Telegram pojawiło się nagranie, które ma ilustrować moment uderzenia drona w budynek SBU.

Mer Kijowa Witalij Kliczko ok. południa poinformował o ataku dronów na stolicę i alarmie powietrznym. Ok. 14.30 pojawiła się informacja, że w wyniku ataku doszło do pożaru budynku niemieszkalnego w rejonie szewczenkowskim Kijowa (to w tym rejonie znajduje się siedziba SBU). Najnowszy wpis Kliczki mówi o dziewięciu osobach, które zostały ranne w wyniku ataku. Mer ukraińskiej stolicy napisał też, że pożar na terenie budynku został ugaszony, a w ataku uszkodzony został dach i zewnętrzna ściana budynku.

Zełenski napisał w serwisie Telegram, że rozmawiał z p.o. szefa SBU Ołeksandrem Pokładem.

Wołodymyr Zełenski polecił dokonanie odwetu za atak na siedzibę SBU w Kijowie

„Niestety doszło do trafienia rosyjskiego drona w budynek SBU na ulicy Włodzimierskiej, naprzeciwko Soboru Sofijskiego. Wszystkie służby ratunkowe są na miejscu. Wszyscy, którzy ucierpieli, otrzymają niezbędną pomoc. Dron atakował bezpośrednio gabinet szefa SBU w budynku” – napisał prezydent Ukrainy w serwisie Telegram.

Zełenski poinformował też, że nakazał p.o. szefa SBU „odpowiedzieć odpowiednio Rosjanom”. Jak dodał, SBU ma zostać wsparta w działaniach odwetowych przez ukraińską armię.

Nieoficjalnie: Rosjanie ostrzegają Steve'a Witkoffa przed wizytą w Kijowie

Informacja o ataku pojawiła się po tym, jak „Kyiv Independent” poinformował, że planowana wizyta w Kijowie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa, może nie dojść do skutku, ze względu na obawy Witkoffa. Niezadowolenie z zapowiedzi takiej wizyty mieli wyrazić Rosjanie, którzy – jak twierdzi „Kyiv Independent” – przekonywali Witkoffa, że w Kijowie jest niebezpiecznie.

Przed wizytą w Kijowie Witkoff i Kushner mają odwiedzić Moskwę (wizyta planowana jest na 5 września). Jeśli do wizyty dojdzie, będzie to kolejna podróż specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu i zięcia Trumpa w Moskwie. W Kijowie obaj zaangażowani w negocjacje pokojowe ws. wojny na Ukrainie dyplomaci nie byli jeszcze ani razu.