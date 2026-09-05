Zdaniem analityków produkcja żywności w Wielkiej Brytanii jest narażona na ryzyko z powodu maszyn używanych w gospodarstwach rolnych w całym kraju. Wyprodukowane w Chinach chipy są powszechnie stosowane w sprzęcie rolniczym, w tym w traktorach sterowanych za pomocą GPS, dronach rolniczych i zautomatyzowanych systemach nawadniających.

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Dzięki temu hakerzy powiązani z Chinami mogą szpiegować produkty brytyjskich gospodarstw rolnych i zdobywać informacje na temat bezpieczeństwa żywnościowego Wielkiej Brytanii. Już wcześniej CST ostrzegało, że domowe urządzenia podłączone do internetu, takie jak inteligentne termostaty i lodówki, są podatne na chińskie szpiegostwo i ingerencję poprzez fabrycznie zainstalowane luki, umożliwiające zdalne przejęcie urządzeń.

Raport CST. Ryzyko szpiegowania za pomocą maszyn rolniczych

Większość nowoczesnych maszyn z dostępem do internetu wykorzystuje moduły komórkowego „internetu rzeczy” (CIM), z których około 70 procent jest produkowanych w Chinach.

Eksperci ds. bezpieczeństwa twierdzą, że hakerzy działający w imieniu państwa chińskiego mogliby z łatwością przejąć kontrolę nad tymi urządzeniami, narażając użytkowników na ryzyko.

Raport CST, do którego dotarł „The Telegraph”, wskazuje, że szpiegowanie za pomocą maszyn rolniczych może pozwolić Chinom na „identyfikację punktów krytycznych w brytyjskim systemie produkcji żywności”, w tym o plonach, prognozach produkcji i pogłowiu zwierząt gospodarskich.