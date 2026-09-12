Dariusz Wójtowicz jest prezydentem Mysłowic od 2018 roku. Wcześniej związany był ze środowiskiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, później z organizacjami samorządowymi, w tym z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Zanim został prezydentem miasta, pełnił liczne funkcje w strukturach samorządowych. W 2026 został powołany w skład Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP.

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- Dla nas najważniejszy jest samorząd, dla nas ważne są inwestycje i co najważniejsze – mieszkańcy i ich potrzeby – mówi Wójtowicz w nagraniu opublikowanym przez Morawieckiego.

Wójtowicz jest kolejnym, po prezydencie Świętochłowic Danielu Begerze, włodarzem miasta, który dołącza do ugrupowania Morawieckiego i 48. członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Morawiecki szuka kadr w samorządach

Jak pisze Interia, Rozwój Plus Morawieckiego obrał taktykę werbowania nowych członków wśród samorządowców. Na 26 września stowarzyszenie zapowiedziało zorganizowanie Ogólnopolskiego Forum Samorządowego, na którym spodziewa się kilkuset samorządowców z całej Polski.

Interia zauważa, że dla wielu samorządowców bodźcem do przystąpienia do Rozwoju Plus może być kończąca się ich druga kadencja, która według nowych przepisów ma być ostatnią i dlatego szukają okazji i możliwości wejścia do polityki krajowej.