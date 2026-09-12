Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, dołącza do Rozwoju Plus
Dariusz Wójtowicz jest prezydentem Mysłowic od 2018 roku. Wcześniej związany był ze środowiskiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, później z organizacjami samorządowymi, w tym z Bezpartyjnymi Samorządowcami. Zanim został prezydentem miasta, pełnił liczne funkcje w strukturach samorządowych. W 2026 został powołany w skład Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP.
- Dla nas najważniejszy jest samorząd, dla nas ważne są inwestycje i co najważniejsze – mieszkańcy i ich potrzeby – mówi Wójtowicz w nagraniu opublikowanym przez Morawieckiego.
Wójtowicz jest kolejnym, po prezydencie Świętochłowic Danielu Begerze, włodarzem miasta, który dołącza do ugrupowania Morawieckiego i 48. członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus.
Jak pisze Interia, Rozwój Plus Morawieckiego obrał taktykę werbowania nowych członków wśród samorządowców. Na 26 września stowarzyszenie zapowiedziało zorganizowanie Ogólnopolskiego Forum Samorządowego, na którym spodziewa się kilkuset samorządowców z całej Polski.
Interia zauważa, że dla wielu samorządowców bodźcem do przystąpienia do Rozwoju Plus może być kończąca się ich druga kadencja, która według nowych przepisów ma być ostatnią i dlatego szukają okazji i możliwości wejścia do polityki krajowej.
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