Robert Kraft, właściciel drużyny New England Patriots i stadionu Gillette Stadium, jednego z obiektów na trasie koncertowej Eda Sheerana, zażądał, by występujący jako support Sheerana podczas amerykańskiej części trasy Loop Tour nie brał udziału w koncercie, który odbędzie się na jego stadionie, po tym jak w czasie dwóch wcześniejszych koncertów w New Jersey wypowiedział na scenie hasło „wolna Palestyna” i pokazał zdjęcia ze zniszczonej działaniami wojennymi Strefy Gazy. Kraft oskarżył rapera o „mowę nienawiści”.

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Macklemore z apelem do Roberta Krafta: Palestyńskie życia zasługują na ochronę

Macklemore 16 września poinformował, że przekaże całą zarobioną za udział w trasie Sheerana kwotę – milion dolarów – sześciu palestyńskim organizacjom, by „przenieść dyskusję tam, gdzie jej miejsce, do Palestyńczyków”. W mediach społecznościowych raper napisał, że Palestyńczycy doświadczają „niesprawiedliwości zawinionej przez człowieka”, co wymaga „natychmiastowej zmiany politycznej”.

Macklemore zaapelował jednocześnie do Krafta, by ten poszedł w jego ślady i również dokonał darowizny w wysokości miliona dolarów w celu wsparcia Palestyńczyków. „W czymkolwiek się nie zgadzamy, może zgodzimy się w tym: Palestyńskie życia zasługują na ochronę. Życie Palestyńczyka nie jest mniej warte, niż jakiekolwiek inne życie na Ziemi” – podkreślił.

Oświadczenie Roberta Krafta. Zapewnia, że „wspiera wysiłki, by stworzyć szanse dla Palestyńczyków”

Kraft już po tym apelu wydał oświadczenie, w którym napisał, że Sheeran poprosił go o darowiznę w wysokości 2 milionów dolarów na „pomoc dla regionu”. Nie napisał jednak, do kogo konkretnie miałyby trafić te środki.

Sam Sheeran podkreślał wcześniej, że decyzja o tym, by wykluczyć Macklemore'a z występu na Gillette Stadium i kolejnych koncertów została podjęta przez promotorów trasy, a on sam nie chce być wciągnięty w debatę publiczną w sprawie Strefy Gazy.

„(...) zanim Macklemore wyzwał mnie, bym wyrównał jego darowiznę, Ed zadzwonił do mnie i poprosił, abym przekazał 2 miliony dolarów (...) na pomoc w regionie w walce z tym humanitarnym kryzysem” – napisał w oświadczeniu Kraft.

„Ed planuje obecnie skontaktować się z innymi właścicielami stadionów, a naszym celem jest dalsza wspólna praca nad budowaniem mostów” – dodał 85-latek.

Kraft zaapelował też do wszystkich, którzy mówią o wspieraniu Palestyńczyków, by byli świadomi, że on sam od dawna „wspiera wysiłki, by stworzyć szanse dla Palestyńczyków”. Jak dodał podejmuje m.in. działania, by „zbliżyć młodych Palestyńczyków i Izraelczyków, by zakładali biznesy, tworzyli miejsca pracy i nawiązywali relacje”.

„Poświęciłem dużą część mojego życia na budowanie mostów między ludźmi. Wierzę głęboko, że każde życie jest warte ochrony” – zadeklarował właściciel Kraft Group.

Wcześniej Kraft, który ma żydowskie korzenie, potwierdził słowa Sheerana, że to on wymusił, by Macklemore nie wystąpił na Gillette Stadium, ponieważ obiekt ten „nie będzie platformą do promowania mowy nienawiści”. Oskarżył też rapera o to, że ten ma za sobą „dłuższą historię antysemickiej retoryki”, czemu artysta zaprzeczył.

Kraft zarzucił Macklemore'owi, że ten przedstawia „tylko wybrane informacje i ignoruje działania Hamasu”.

Po wykluczeniu Macklemore'a z trasy koncertowej z udziału w koncertach zrezygnowali też wszyscy inni artyści występujący jako support Sheerana w czasie amerykańskiej części trasy. Podkreślali oni, że usunięcie Macklemore'a może wywołać „efekt mrożący”, jeśli chodzi o wolność słowa.